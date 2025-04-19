Währungen / EQWL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EQWL: Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
114.76 USD 0.31 (0.27%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EQWL hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 114.24 bis zu einem Hoch von 114.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco S&P 100 Equal Weight ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EQWL News
- Is Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) a Strong ETF Right Now?
- ETFs to Consider as Goldman Sachs Flags AI Risks
- Time to Jump Into S&P 500 ETFs?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- EQWL: A Smarter Core Holding For A Narrow And Overvalued Market (NYSEARCA:EQWL)
- Should Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) Be on Your Investing Radar?
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Use ETFs to Diversify and Stay Ahead
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- EQWL: A Fundamentally Undervalued Equal-Weight ETF
- Q2 2025 Equity Market Outlook
Tagesspanne
114.24 114.84
Jahresspanne
89.16 114.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 114.45
- Eröffnung
- 114.37
- Bid
- 114.76
- Ask
- 115.06
- Tief
- 114.24
- Hoch
- 114.84
- Volumen
- 104
- Tagesänderung
- 0.27%
- Monatsänderung
- 2.14%
- 6-Monatsänderung
- 11.96%
- Jahresänderung
- 12.60%
21 September, Sonntag