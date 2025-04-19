Dövizler / EQWL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EQWL: Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
114.76 USD 0.31 (0.27%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EQWL fiyatı bugün 0.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 114.24 ve Yüksek fiyatı olarak 114.84 aralığında işlem gördü.
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EQWL haberleri
- Is Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) a Strong ETF Right Now?
- ETFs to Consider as Goldman Sachs Flags AI Risks
- Time to Jump Into S&P 500 ETFs?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- EQWL: A Smarter Core Holding For A Narrow And Overvalued Market (NYSEARCA:EQWL)
- Should Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) Be on Your Investing Radar?
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Use ETFs to Diversify and Stay Ahead
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- EQWL: A Fundamentally Undervalued Equal-Weight ETF
- Q2 2025 Equity Market Outlook
Günlük aralık
114.24 114.84
Yıllık aralık
89.16 114.84
- Önceki kapanış
- 114.45
- Açılış
- 114.37
- Satış
- 114.76
- Alış
- 115.06
- Düşük
- 114.24
- Yüksek
- 114.84
- Hacim
- 104
- Günlük değişim
- 0.27%
- Aylık değişim
- 2.14%
- 6 aylık değişim
- 11.96%
- Yıllık değişim
- 12.60%
21 Eylül, Pazar