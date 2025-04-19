FiyatlarBölümler
EQWL
EQWL: Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

114.76 USD 0.31 (0.27%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EQWL fiyatı bugün 0.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 114.24 ve Yüksek fiyatı olarak 114.84 aralığında işlem gördü.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

EQWL haberleri

Günlük aralık
114.24 114.84
Yıllık aralık
89.16 114.84
Önceki kapanış
114.45
Açılış
114.37
Satış
114.76
Alış
115.06
Düşük
114.24
Yüksek
114.84
Hacim
104
Günlük değişim
0.27%
Aylık değişim
2.14%
6 aylık değişim
11.96%
Yıllık değişim
12.60%
21 Eylül, Pazar