- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ECNS: iShares MSCI China Small-Cap ETF
A taxa do ECNS para hoje mudou para 1.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 39.34 e o mais alto foi 39.53.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI China Small-Cap ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECNS Notícias
- China's Manufacturing PMI Continued To Improve In September
- Weekly Commentary: Canary?
- New Highs, Low Drama
- China’s Economy Continues To Slow, Strengthening Case For Fresh Stimulus
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- U.S.-China Trade Rebounds On Boost From Chinese Exports Of Rare Earths
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Global Economic Outlook: August 2025
- Curveballs: Rent, Housing, Wages And Consumer Spending
- Negative Impact Of U.S.-China Tariff War Deepens
- U.S.-China Trade Truce Extension Averts Costly Re-Escalation For Now
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Markets Weekly Outlook - U.S. Inflation, EU/U.K. GDP, RBA Meeting To Shape Market Moves
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
- U.S. Tariffs – Liberation Day 2.0, August 1
- Markets Weekly Outlook – U.S. Services PMI, BoE Rate Decision, Canadian/NZ Employment
- Buy gold, crypto and China, tread carefully on rich U.S. tech: BofA’s Hartnett
- The New (American) World Industrial Order
- China July Manufacturing PMI Softened As New Orders Slowed
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ECNS hoje?
Hoje iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) está avaliado em 39.46. O instrumento é negociado dentro de 1.39%, o fechamento de ontem foi 38.92, e o volume de negociação atingiu 31. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ECNS em tempo real.
As ações de iShares MSCI China Small-Cap ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares MSCI China Small-Cap ETF está avaliado em 39.46. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 41.23% e USD. Monitore os movimentos de ECNS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ECNS?
Você pode comprar ações de iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) pelo preço atual 39.46. Ordens geralmente são executadas perto de 39.46 ou 39.76, enquanto 31 e -0.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ECNS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ECNS?
Investir em iShares MSCI China Small-Cap ETF envolve considerar a faixa anual 22.91 - 39.53 e o preço atual 39.46. Muitos comparam 5.62% e 40.78% antes de enviar ordens em 39.46 ou 39.76. Estude as mudanças diárias de preço de ECNS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI China Small-Cap ETF?
O maior preço de iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) no último ano foi 39.53. As ações oscilaram bastante dentro de 22.91 - 39.53, e a comparação com 38.92 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares MSCI China Small-Cap ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI China Small-Cap ETF?
O menor preço de iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) no ano foi 22.91. A comparação com o preço atual 39.46 e 22.91 - 39.53 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ECNS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ECNS?
No passado iShares MSCI China Small-Cap ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 38.92 e 41.23% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 38.92
- Open
- 39.53
- Bid
- 39.46
- Ask
- 39.76
- Low
- 39.34
- High
- 39.53
- Volume
- 31
- Mudança diária
- 1.39%
- Mudança mensal
- 5.62%
- Mudança de 6 meses
- 40.78%
- Mudança anual
- 41.23%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8