ECNS: iShares MSCI China Small-Cap ETF
Курс ECNS за сегодня изменился на 2.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.78, а максимальная — 38.96.
Следите за динамикой iShares MSCI China Small-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ECNS
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ECNS сегодня?
iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) сегодня оценивается на уровне 38.92. Инструмент торгуется в пределах 2.42%, вчерашнее закрытие составило 38.00, а торговый объем достиг 110. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ECNS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI China Small-Cap ETF?
iShares MSCI China Small-Cap ETF в настоящее время оценивается в 38.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 39.30% и USD. Отслеживайте движения ECNS на графике в реальном времени.
Как купить акции ECNS?
Вы можете купить акции iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) по текущей цене 38.92. Ордера обычно размещаются около 38.92 или 39.22, тогда как 110 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ECNS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ECNS?
Инвестирование в iShares MSCI China Small-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 22.91 - 39.53 и текущей цены 38.92. Многие сравнивают 4.18% и 38.85% перед размещением ордеров на 38.92 или 39.22. Изучайте ежедневные изменения цены ECNS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI China Small-Cap ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) за последний год составила 39.53. Акции заметно колебались в пределах 22.91 - 39.53, сравнение с 38.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI China Small-Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI China Small-Cap ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) за год составила 22.91. Сравнение с текущими 38.92 и 22.91 - 39.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ECNS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ECNS?
В прошлом iShares MSCI China Small-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.00 и 39.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.00
- Open
- 38.88
- Bid
- 38.92
- Ask
- 39.22
- Low
- 38.78
- High
- 38.96
- Объем
- 110
- Дневное изменение
- 2.42%
- Месячное изменение
- 4.18%
- 6-месячное изменение
- 38.85%
- Годовое изменение
- 39.30%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8