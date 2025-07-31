КотировкиРазделы
ECNS: iShares MSCI China Small-Cap ETF

38.92 USD 0.92 (2.42%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ECNS за сегодня изменился на 2.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.78, а максимальная — 38.96.

Следите за динамикой iShares MSCI China Small-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ECNS сегодня?

iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) сегодня оценивается на уровне 38.92. Инструмент торгуется в пределах 2.42%, вчерашнее закрытие составило 38.00, а торговый объем достиг 110. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ECNS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI China Small-Cap ETF?

iShares MSCI China Small-Cap ETF в настоящее время оценивается в 38.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 39.30% и USD. Отслеживайте движения ECNS на графике в реальном времени.

Как купить акции ECNS?

Вы можете купить акции iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) по текущей цене 38.92. Ордера обычно размещаются около 38.92 или 39.22, тогда как 110 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ECNS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ECNS?

Инвестирование в iShares MSCI China Small-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 22.91 - 39.53 и текущей цены 38.92. Многие сравнивают 4.18% и 38.85% перед размещением ордеров на 38.92 или 39.22. Изучайте ежедневные изменения цены ECNS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI China Small-Cap ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) за последний год составила 39.53. Акции заметно колебались в пределах 22.91 - 39.53, сравнение с 38.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI China Small-Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI China Small-Cap ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) за год составила 22.91. Сравнение с текущими 38.92 и 22.91 - 39.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ECNS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ECNS?

В прошлом iShares MSCI China Small-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.00 и 39.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.78 38.96
Годовой диапазон
22.91 39.53
Предыдущее закрытие
38.00
Open
38.88
Bid
38.92
Ask
39.22
Low
38.78
High
38.96
Объем
110
Дневное изменение
2.42%
Месячное изменение
4.18%
6-месячное изменение
38.85%
Годовое изменение
39.30%
