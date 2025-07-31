CotationsSections
Devises / ECNS
Retour à Actions

ECNS: iShares MSCI China Small-Cap ETF

38.92 USD 0.92 (2.42%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ECNS a changé de 2.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.78 et à un maximum de 38.96.

Suivez la dynamique iShares MSCI China Small-Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ECNS Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action ECNS aujourd'hui ?

L'action iShares MSCI China Small-Cap ETF est cotée à 38.92 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.42%, a clôturé hier à 38.00 et son volume d'échange a atteint 110. Le graphique en temps réel du cours de ECNS présente ces mises à jour.

L'action iShares MSCI China Small-Cap ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares MSCI China Small-Cap ETF est actuellement valorisé à 38.92. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 39.30% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ECNS.

Comment acheter des actions ECNS ?

Vous pouvez acheter des actions iShares MSCI China Small-Cap ETF au cours actuel de 38.92. Les ordres sont généralement placés à proximité de 38.92 ou de 39.22, le 110 et le 0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ECNS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action ECNS ?

Investir dans iShares MSCI China Small-Cap ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.91 - 39.53 et le prix actuel 38.92. Beaucoup comparent 4.18% et 38.85% avant de passer des ordres à 38.92 ou 39.22. Consultez le graphique du cours de ECNS en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI China Small-Cap ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares MSCI China Small-Cap ETF l'année dernière était 39.53. Au cours de 22.91 - 39.53, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 38.00 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares MSCI China Small-Cap ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI China Small-Cap ETF ?

Le cours le plus bas de iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) sur l'année a été 22.91. Sa comparaison avec 38.92 et 22.91 - 39.53 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ECNS sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action ECNS a-t-elle été divisée ?

iShares MSCI China Small-Cap ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 38.00 et 39.30% après les opérations sur titres.

Range quotidien
38.78 38.96
Range Annuel
22.91 39.53
Clôture Précédente
38.00
Ouverture
38.88
Bid
38.92
Ask
39.22
Plus Bas
38.78
Plus Haut
38.96
Volume
110
Changement quotidien
2.42%
Changement Mensuel
4.18%
Changement à 6 Mois
38.85%
Changement Annuel
39.30%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8