ECNS: iShares MSCI China Small-Cap ETF
ECNSの今日の為替レートは、1.41%変化しました。日中、通貨は1あたり39.34の安値と39.48の高値で取引されました。
iShares MSCI China Small-Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
ECNS株の現在の価格は？
iShares MSCI China Small-Cap ETFの株価は本日39.47です。1.41%内で取引され、前日の終値は38.92、取引量は8に達しました。ECNSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares MSCI China Small-Cap ETFの株は配当を出しますか？
iShares MSCI China Small-Cap ETFの現在の価格は39.47です。配当方針は会社によりますが、投資家は41.27%やUSDにも注目します。ECNSの動きはライブチャートで確認できます。
ECNS株を買う方法は？
iShares MSCI China Small-Cap ETFの株は現在39.47で購入可能です。注文は通常39.47または39.77付近で行われ、8や0.05%が市場の動きを示します。ECNSの最新情報はライブチャートで確認できます。
ECNS株に投資する方法は？
iShares MSCI China Small-Cap ETFへの投資では、年間の値幅22.91 - 39.53と現在の39.47を考慮します。注文は多くの場合39.47や39.77で行われる前に、5.65%や40.81%と比較されます。ECNSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares MSCI China Small-Cap ETFの株の最高値は？
iShares MSCI China Small-Cap ETFの過去1年の最高値は39.53でした。22.91 - 39.53内で株価は大きく変動し、38.92と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI China Small-Cap ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares MSCI China Small-Cap ETFの株の最低値は？
iShares MSCI China Small-Cap ETF(ECNS)の年間最安値は22.91でした。現在の39.47や22.91 - 39.53と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ECNSの動きはライブチャートで確認できます。
ECNSの株式分割はいつ行われましたか？
iShares MSCI China Small-Cap ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、38.92、41.27%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 38.92
- 始値
- 39.45
- 買値
- 39.47
- 買値
- 39.77
- 安値
- 39.34
- 高値
- 39.48
- 出来高
- 8
- 1日の変化
- 1.41%
- 1ヶ月の変化
- 5.65%
- 6ヶ月の変化
- 40.81%
- 1年の変化
- 41.27%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8