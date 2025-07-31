クォートセクション
通貨 / ECNS
株に戻る

ECNS: iShares MSCI China Small-Cap ETF

39.47 USD 0.55 (1.41%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ECNSの今日の為替レートは、1.41%変化しました。日中、通貨は1あたり39.34の安値と39.48の高値で取引されました。

iShares MSCI China Small-Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ECNS News

よくあるご質問

ECNS株の現在の価格は？

iShares MSCI China Small-Cap ETFの株価は本日39.47です。1.41%内で取引され、前日の終値は38.92、取引量は8に達しました。ECNSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares MSCI China Small-Cap ETFの株は配当を出しますか？

iShares MSCI China Small-Cap ETFの現在の価格は39.47です。配当方針は会社によりますが、投資家は41.27%やUSDにも注目します。ECNSの動きはライブチャートで確認できます。

ECNS株を買う方法は？

iShares MSCI China Small-Cap ETFの株は現在39.47で購入可能です。注文は通常39.47または39.77付近で行われ、8や0.05%が市場の動きを示します。ECNSの最新情報はライブチャートで確認できます。

ECNS株に投資する方法は？

iShares MSCI China Small-Cap ETFへの投資では、年間の値幅22.91 - 39.53と現在の39.47を考慮します。注文は多くの場合39.47や39.77で行われる前に、5.65%や40.81%と比較されます。ECNSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares MSCI China Small-Cap ETFの株の最高値は？

iShares MSCI China Small-Cap ETFの過去1年の最高値は39.53でした。22.91 - 39.53内で株価は大きく変動し、38.92と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI China Small-Cap ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI China Small-Cap ETFの株の最低値は？

iShares MSCI China Small-Cap ETF(ECNS)の年間最安値は22.91でした。現在の39.47や22.91 - 39.53と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ECNSの動きはライブチャートで確認できます。

ECNSの株式分割はいつ行われましたか？

iShares MSCI China Small-Cap ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、38.92、41.27%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
39.34 39.48
1年のレンジ
22.91 39.53
以前の終値
38.92
始値
39.45
買値
39.47
買値
39.77
安値
39.34
高値
39.48
出来高
8
1日の変化
1.41%
1ヶ月の変化
5.65%
6ヶ月の変化
40.81%
1年の変化
41.27%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8