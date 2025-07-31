报价部分
ECNS: iShares MSCI China Small-Cap ETF

39.47 USD 0.55 (1.41%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ECNS汇率已更改1.41%。当日，交易品种以低点39.34和高点39.48进行交易。

关注iShares MSCI China Small-Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

ECNS股票今天的价格是多少？

iShares MSCI China Small-Cap ETF股票今天的定价为39.47。它在1.41%范围内交易，昨天的收盘价为38.92，交易量达到8。ECNS的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI China Small-Cap ETF股票是否支付股息？

iShares MSCI China Small-Cap ETF目前的价值为39.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注41.27%和USD。实时查看图表以跟踪ECNS走势。

如何购买ECNS股票？

您可以以39.47的当前价格购买iShares MSCI China Small-Cap ETF股票。订单通常设置在39.47或39.77附近，而8和0.05%显示市场活动。立即关注ECNS的实时图表更新。

如何投资ECNS股票？

投资iShares MSCI China Small-Cap ETF需要考虑年度范围22.91 - 39.53和当前价格39.47。许多人在以39.47或39.77下订单之前，会比较5.65%和。实时查看ECNS价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI China Small-Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI China Small-Cap ETF的最高价格是39.53。在22.91 - 39.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI China Small-Cap ETF的绩效。

iShares MSCI China Small-Cap ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI China Small-Cap ETF（ECNS）的最低价格为22.91。将其与当前的39.47和22.91 - 39.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ECNS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ECNS股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI China Small-Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.92和41.27%中可见。

日范围
39.34 39.48
年范围
22.91 39.53
前一天收盘价
38.92
开盘价
39.45
卖价
39.47
买价
39.77
最低价
39.34
最高价
39.48
交易量
8
日变化
1.41%
月变化
5.65%
6个月变化
40.81%
年变化
41.27%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8