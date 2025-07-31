ECNS: iShares MSCI China Small-Cap ETF
今日ECNS汇率已更改1.41%。当日，交易品种以低点39.34和高点39.48进行交易。
关注iShares MSCI China Small-Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECNS新闻
常见问题解答
ECNS股票今天的价格是多少？
iShares MSCI China Small-Cap ETF股票今天的定价为39.47。它在1.41%范围内交易，昨天的收盘价为38.92，交易量达到8。ECNS的实时价格图表显示了这些更新。
iShares MSCI China Small-Cap ETF股票是否支付股息？
iShares MSCI China Small-Cap ETF目前的价值为39.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注41.27%和USD。实时查看图表以跟踪ECNS走势。
如何购买ECNS股票？
您可以以39.47的当前价格购买iShares MSCI China Small-Cap ETF股票。订单通常设置在39.47或39.77附近，而8和0.05%显示市场活动。立即关注ECNS的实时图表更新。
如何投资ECNS股票？
投资iShares MSCI China Small-Cap ETF需要考虑年度范围22.91 - 39.53和当前价格39.47。许多人在以39.47或39.77下订单之前，会比较5.65%和。实时查看ECNS价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI China Small-Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI China Small-Cap ETF的最高价格是39.53。在22.91 - 39.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI China Small-Cap ETF的绩效。
iShares MSCI China Small-Cap ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI China Small-Cap ETF（ECNS）的最低价格为22.91。将其与当前的39.47和22.91 - 39.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ECNS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ECNS股票是什么时候拆分的？
iShares MSCI China Small-Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.92和41.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.92
- 开盘价
- 39.45
- 卖价
- 39.47
- 买价
- 39.77
- 最低价
- 39.34
- 最高价
- 39.48
- 交易量
- 8
- 日变化
- 1.41%
- 月变化
- 5.65%
- 6个月变化
- 40.81%
- 年变化
- 41.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8