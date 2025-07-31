- Übersicht
ECNS: iShares MSCI China Small-Cap ETF
Der Wechselkurs von ECNS hat sich für heute um 1.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.34 bis zu einem Hoch von 39.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI China Small-Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ECNS heute?
Die Aktie von iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) notiert heute bei 39.46. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.39% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 38.92 und das Handelsvolumen erreichte 31. Das Live-Chart von ECNS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ECNS Dividenden?
iShares MSCI China Small-Cap ETF wird derzeit mit 39.46 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 41.23% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ECNS zu verfolgen.
Wie kaufe ich ECNS-Aktien?
Sie können Aktien von iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) zum aktuellen Kurs von 39.46 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 39.46 oder 39.76 platziert, während 31 und -0.18% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ECNS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ECNS-Aktien?
Bei einer Investition in iShares MSCI China Small-Cap ETF müssen die jährliche Spanne 22.91 - 39.53 und der aktuelle Kurs 39.46 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.62% und 40.78%, bevor sie Orders zu 39.46 oder 39.76 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ECNS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI China Small-Cap ETF?
Der höchste Kurs von iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) im vergangenen Jahr lag bei 39.53. Innerhalb von 22.91 - 39.53 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 38.92 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares MSCI China Small-Cap ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI China Small-Cap ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) im Laufe des Jahres betrug 22.91. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 39.46 und der Spanne 22.91 - 39.53 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ECNS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ECNS statt?
iShares MSCI China Small-Cap ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 38.92 und 41.23% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.92
- Eröffnung
- 39.53
- Bid
- 39.46
- Ask
- 39.76
- Tief
- 39.34
- Hoch
- 39.53
- Volumen
- 31
- Tagesänderung
- 1.39%
- Monatsänderung
- 5.62%
- 6-Monatsänderung
- 40.78%
- Jahresänderung
- 41.23%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8