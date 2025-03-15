Moedas / DTIL
DTIL: Precision BioSciences Inc
4.98 USD 0.45 (9.93%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DTIL para hoje mudou para 9.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.54 e o mais alto foi 4.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Precision BioSciences Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DTIL Notícias
- Precision BioSciences apresenta dados de ensaio de edição genética para hepatite B
- Precision BioSciences presents data from hepatitis B gene editing trial
- Precision BioSciences secures US patent for hepatitis B gene editing therapy
- Precision BioSciences updates executive contracts with new severance terms
- DTIL Revenue Drops 99%
- Precision BioSciences (DTIL) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Immunome, Inc. (IMNM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Precision BioSciences reports positive data for hepatitis B gene therapy
- Qiagen (QGEN) Matches Q2 Earnings Estimates
- The Play On TG Therapeutics (NASDAQ:TGTX)
- Precision BioSciences stock rises after FDA grants orphan drug status
- FDA grants orphan drug status to Precision BioSciences’ DMD treatment
- Precision BioSciences gets FDA orphan drug designations for DMD treatment
- Precision BioSciences reports promising DMD gene editing results
- Precision Biosciences director Brown buys $6963 in DTIL stock
- Precision Biosciences director Buehler buys $21k in shares
- TG Therapeutics: Another Possible Avenue Of MS Growth With Azer-Cel (NASDAQ:TGTX)
- FDA grants rare pediatric disease status to Precision BioSciences DMD therapy
- Precision BioSciences stock jumps after FDA grants rare pediatric designation
- precision biosciences reports voting outcomes at annual shareholder meeting
- Precision BioSciences Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- CRISPR And Intellia: Balancing Market Uncertainty Against Pipeline Catalysts (NASDAQ:CRSP)
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Precision & TG Therapeutics: Unlocking Value With ARCUS, BRIUMVI And Azer-Cel (NASDAQ:DTIL)
Faixa diária
4.54 4.99
Faixa anual
3.61 9.81
- Fechamento anterior
- 4.53
- Open
- 4.54
- Bid
- 4.98
- Ask
- 5.28
- Low
- 4.54
- High
- 4.99
- Volume
- 182
- Mudança diária
- 9.93%
- Mudança mensal
- 3.11%
- Mudança de 6 meses
- 0.00%
- Mudança anual
- -44.17%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh