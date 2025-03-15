通貨 / DTIL
DTIL: Precision BioSciences Inc
4.91 USD 0.38 (8.39%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DTILの今日の為替レートは、8.39%変化しました。日中、通貨は1あたり4.54の安値と4.99の高値で取引されました。
Precision BioSciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DTIL News
- プレシジョン・バイオサイエンス、B型肝炎遺伝子編集治療の試験データを発表
- Precision BioSciences presents data from hepatitis B gene editing trial
- Precision BioSciences secures US patent for hepatitis B gene editing therapy
- Precision BioSciences updates executive contracts with new severance terms
- DTIL Revenue Drops 99%
- Precision BioSciences (DTIL) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Immunome, Inc. (IMNM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Precision BioSciences reports positive data for hepatitis B gene therapy
- Qiagen (QGEN) Matches Q2 Earnings Estimates
- The Play On TG Therapeutics (NASDAQ:TGTX)
- Precision BioSciences stock rises after FDA grants orphan drug status
- FDA grants orphan drug status to Precision BioSciences’ DMD treatment
- Precision BioSciences gets FDA orphan drug designations for DMD treatment
- Precision BioSciences reports promising DMD gene editing results
- Precision Biosciences director Brown buys $6963 in DTIL stock
- Precision Biosciences director Buehler buys $21k in shares
- TG Therapeutics: Another Possible Avenue Of MS Growth With Azer-Cel (NASDAQ:TGTX)
- FDA grants rare pediatric disease status to Precision BioSciences DMD therapy
- Precision BioSciences stock jumps after FDA grants rare pediatric designation
- precision biosciences reports voting outcomes at annual shareholder meeting
- Precision BioSciences Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- CRISPR And Intellia: Balancing Market Uncertainty Against Pipeline Catalysts (NASDAQ:CRSP)
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Precision & TG Therapeutics: Unlocking Value With ARCUS, BRIUMVI And Azer-Cel (NASDAQ:DTIL)
1日のレンジ
4.54 4.99
1年のレンジ
3.61 9.81
- 以前の終値
- 4.53
- 始値
- 4.54
- 買値
- 4.91
- 買値
- 5.21
- 安値
- 4.54
- 高値
- 4.99
- 出来高
- 233
- 1日の変化
- 8.39%
- 1ヶ月の変化
- 1.66%
- 6ヶ月の変化
- -1.41%
- 1年の変化
- -44.96%
