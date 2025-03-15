货币 / DTIL
DTIL: Precision BioSciences Inc
4.53 USD 0.14 (3.00%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DTIL汇率已更改-3.00%。当日，交易品种以低点4.53和高点4.79进行交易。
关注Precision BioSciences Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DTIL新闻
- 精准生物科学公司展示乙肝基因编辑试验数据
- Precision BioSciences presents data from hepatitis B gene editing trial
- Precision BioSciences secures US patent for hepatitis B gene editing therapy
- Precision BioSciences updates executive contracts with new severance terms
- DTIL Revenue Drops 99%
- Precision BioSciences (DTIL) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Immunome, Inc. (IMNM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Precision BioSciences reports positive data for hepatitis B gene therapy
- Qiagen (QGEN) Matches Q2 Earnings Estimates
- The Play On TG Therapeutics (NASDAQ:TGTX)
- Precision BioSciences stock rises after FDA grants orphan drug status
- FDA grants orphan drug status to Precision BioSciences’ DMD treatment
- Precision BioSciences gets FDA orphan drug designations for DMD treatment
- Precision BioSciences reports promising DMD gene editing results
- Precision Biosciences director Brown buys $6963 in DTIL stock
- Precision Biosciences director Buehler buys $21k in shares
- TG Therapeutics: Another Possible Avenue Of MS Growth With Azer-Cel (NASDAQ:TGTX)
- FDA grants rare pediatric disease status to Precision BioSciences DMD therapy
- Precision BioSciences stock jumps after FDA grants rare pediatric designation
- precision biosciences reports voting outcomes at annual shareholder meeting
- Precision BioSciences Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- CRISPR And Intellia: Balancing Market Uncertainty Against Pipeline Catalysts (NASDAQ:CRSP)
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Precision & TG Therapeutics: Unlocking Value With ARCUS, BRIUMVI And Azer-Cel (NASDAQ:DTIL)
日范围
4.53 4.79
年范围
3.61 9.81
- 前一天收盘价
- 4.67
- 开盘价
- 4.54
- 卖价
- 4.53
- 买价
- 4.83
- 最低价
- 4.53
- 最高价
- 4.79
- 交易量
- 124
- 日变化
- -3.00%
- 月变化
- -6.21%
- 6个月变化
- -9.04%
- 年变化
- -49.22%
