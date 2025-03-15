Валюты / DTIL
DTIL: Precision BioSciences Inc
4.67 USD 0.17 (3.78%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DTIL за сегодня изменился на 3.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.52, а максимальная — 4.72.
Следите за динамикой Precision BioSciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DTIL
- Precision BioSciences представляет данные испытания редактирования генов при гепатите B
- Precision BioSciences presents data from hepatitis B gene editing trial
- Precision BioSciences secures US patent for hepatitis B gene editing therapy
- Precision BioSciences updates executive contracts with new severance terms
- DTIL Revenue Drops 99%
- Precision BioSciences (DTIL) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Immunome, Inc. (IMNM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Precision BioSciences reports positive data for hepatitis B gene therapy
- Qiagen (QGEN) Matches Q2 Earnings Estimates
- The Play On TG Therapeutics (NASDAQ:TGTX)
- Precision BioSciences stock rises after FDA grants orphan drug status
- FDA grants orphan drug status to Precision BioSciences’ DMD treatment
- Precision BioSciences gets FDA orphan drug designations for DMD treatment
- Precision BioSciences reports promising DMD gene editing results
- Precision Biosciences director Brown buys $6963 in DTIL stock
- Precision Biosciences director Buehler buys $21k in shares
- TG Therapeutics: Another Possible Avenue Of MS Growth With Azer-Cel (NASDAQ:TGTX)
- FDA grants rare pediatric disease status to Precision BioSciences DMD therapy
- Precision BioSciences stock jumps after FDA grants rare pediatric designation
- precision biosciences reports voting outcomes at annual shareholder meeting
- Precision BioSciences Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- CRISPR And Intellia: Balancing Market Uncertainty Against Pipeline Catalysts (NASDAQ:CRSP)
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Precision & TG Therapeutics: Unlocking Value With ARCUS, BRIUMVI And Azer-Cel (NASDAQ:DTIL)
Дневной диапазон
4.52 4.72
Годовой диапазон
3.61 9.81
- Предыдущее закрытие
- 4.50
- Open
- 4.66
- Bid
- 4.67
- Ask
- 4.97
- Low
- 4.52
- High
- 4.72
- Объем
- 102
- Дневное изменение
- 3.78%
- Месячное изменение
- -3.31%
- 6-месячное изменение
- -6.22%
- Годовое изменение
- -47.65%
