DTIL: Precision BioSciences Inc

4.67 USD 0.17 (3.78%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DTIL за сегодня изменился на 3.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.52, а максимальная — 4.72.

Следите за динамикой Precision BioSciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.52 4.72
Годовой диапазон
3.61 9.81
Предыдущее закрытие
4.50
Open
4.66
Bid
4.67
Ask
4.97
Low
4.52
High
4.72
Объем
102
Дневное изменение
3.78%
Месячное изменение
-3.31%
6-месячное изменение
-6.22%
Годовое изменение
-47.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.