DTIL
DTIL: Precision BioSciences Inc
4.78 USD 0.13 (2.65%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DTIL ha avuto una variazione del -2.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.70 e ad un massimo di 4.97.
Segui le dinamiche di Precision BioSciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DTIL News
Intervallo Giornaliero
4.70 4.97
Intervallo Annuale
3.61 9.81
- Chiusura Precedente
- 4.91
- Apertura
- 4.97
- Bid
- 4.78
- Ask
- 5.08
- Minimo
- 4.70
- Massimo
- 4.97
- Volume
- 118
- Variazione giornaliera
- -2.65%
- Variazione Mensile
- -1.04%
- Variazione Semestrale
- -4.02%
- Variazione Annuale
- -46.41%
21 settembre, domenica