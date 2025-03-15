Devises / DTIL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DTIL: Precision BioSciences Inc
4.78 USD 0.13 (2.65%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DTIL a changé de -2.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.70 et à un maximum de 4.97.
Suivez la dynamique Precision BioSciences Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DTIL Nouvelles
- Precision BioSciences présente des données d’un essai d’édition génique contre l’hépatite B
- Precision BioSciences presents data from hepatitis B gene editing trial
- Precision BioSciences secures US patent for hepatitis B gene editing therapy
- Precision BioSciences updates executive contracts with new severance terms
- DTIL Revenue Drops 99%
- Precision BioSciences (DTIL) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Immunome, Inc. (IMNM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Precision BioSciences reports positive data for hepatitis B gene therapy
- Qiagen (QGEN) Matches Q2 Earnings Estimates
- The Play On TG Therapeutics (NASDAQ:TGTX)
- Precision BioSciences stock rises after FDA grants orphan drug status
- FDA grants orphan drug status to Precision BioSciences’ DMD treatment
- Precision BioSciences gets FDA orphan drug designations for DMD treatment
- Precision BioSciences reports promising DMD gene editing results
- Precision Biosciences director Brown buys $6963 in DTIL stock
- Precision Biosciences director Buehler buys $21k in shares
- TG Therapeutics: Another Possible Avenue Of MS Growth With Azer-Cel (NASDAQ:TGTX)
- FDA grants rare pediatric disease status to Precision BioSciences DMD therapy
- Precision BioSciences stock jumps after FDA grants rare pediatric designation
- precision biosciences reports voting outcomes at annual shareholder meeting
- Precision BioSciences Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- CRISPR And Intellia: Balancing Market Uncertainty Against Pipeline Catalysts (NASDAQ:CRSP)
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Precision & TG Therapeutics: Unlocking Value With ARCUS, BRIUMVI And Azer-Cel (NASDAQ:DTIL)
Range quotidien
4.70 4.97
Range Annuel
3.61 9.81
- Clôture Précédente
- 4.91
- Ouverture
- 4.97
- Bid
- 4.78
- Ask
- 5.08
- Plus Bas
- 4.70
- Plus Haut
- 4.97
- Volume
- 118
- Changement quotidien
- -2.65%
- Changement Mensuel
- -1.04%
- Changement à 6 Mois
- -4.02%
- Changement Annuel
- -46.41%
20 septembre, samedi