Moedas / DORM
DORM: Dorman Products Inc
158.96 USD 2.07 (1.32%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DORM para hoje mudou para 1.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 158.53 e o mais alto foi 159.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Dorman Products Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DORM Notícias
- BMO Capital inicia cobertura da Dorman Products com classificação acima da média
- BMO Capital initiates Dorman Products stock with Outperform rating
- Bowen, vice-presidente da Dorman Products, vende US$ 236 mil em ações DORM
- Bowen, Dorman products VP, sells $236k in DORM stock
- Has BorgWarner (BWA) Outpaced Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
- Dorman Products (DORM) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Dorman Products, Inc. (DORM) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Dorman Products stock hits all-time high at 165.4 USD
- Bet on These 5 Low-Leverage Stocks Amid Higher Treasury Yields
- Zacks Industry Outlook Highlights Dorman Products, Standard Motor Products and Douglas Dynamics
- Best Momentum Stock to Buy for September 2nd
- New Strong Buy Stocks for September 2nd
- 3 Auto Replacement Parts Stocks to Gain From Surging Demand
- Is Dorman Products (DORM) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
- This Netgear Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Friday - Immunome (NASDAQ:IMNM), Dorman Products (NASDAQ:DORM)
- Dorman Products stock reaches all-time high at 157.76 USD
- Dorman Products stock initiated Overweight at Wells Fargo on innovation strategy
- Should You Buy Dorman Products (DORM) After Golden Cross?
- What Makes Dorman Products (DORM) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Miami International Holdings prices IPO at $23 per share
- Dorman Products, Inc. (DORM) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- Dorman Products (DORM) Upgraded to Buy: Here's Why
- Dorman Products stock hits all-time high at 146.65 USD
- Is Dorman Products (DORM) Outperforming Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
Faixa diária
158.53 159.98
Faixa anual
106.96 166.88
- Fechamento anterior
- 156.89
- Open
- 158.53
- Bid
- 158.96
- Ask
- 159.26
- Low
- 158.53
- High
- 159.98
- Volume
- 12
- Mudança diária
- 1.32%
- Mudança mensal
- -0.69%
- Mudança de 6 meses
- 32.57%
- Mudança anual
- 41.44%
