통화 / DORM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
DORM: Dorman Products Inc
156.44 USD 2.56 (1.61%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DORM 환율이 오늘 -1.61%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 155.81이고 고가는 159.00이었습니다.
Dorman Products Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DORM News
- BMO캐피탈, 도르만 제품에 ’시장수익률 상회’ 등급 부여
- BMO Capital initiates Dorman Products stock with Outperform rating
- 도먼 제품 VP Bowen, DORM 주식 23.6만 달러 매도
- Bowen, Dorman products VP, sells $236k in DORM stock
- Has BorgWarner (BWA) Outpaced Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
- Dorman Products (DORM) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Dorman Products, Inc. (DORM) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Dorman Products stock hits all-time high at 165.4 USD
- Bet on These 5 Low-Leverage Stocks Amid Higher Treasury Yields
- Zacks Industry Outlook Highlights Dorman Products, Standard Motor Products and Douglas Dynamics
- Best Momentum Stock to Buy for September 2nd
- New Strong Buy Stocks for September 2nd
- 3 Auto Replacement Parts Stocks to Gain From Surging Demand
- Is Dorman Products (DORM) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
- This Netgear Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Friday - Immunome (NASDAQ:IMNM), Dorman Products (NASDAQ:DORM)
- Dorman Products stock reaches all-time high at 157.76 USD
- Dorman Products stock initiated Overweight at Wells Fargo on innovation strategy
- Should You Buy Dorman Products (DORM) After Golden Cross?
- What Makes Dorman Products (DORM) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Miami International Holdings prices IPO at $23 per share
- Dorman Products, Inc. (DORM) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- Dorman Products (DORM) Upgraded to Buy: Here's Why
- Dorman Products stock hits all-time high at 146.65 USD
- Is Dorman Products (DORM) Outperforming Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
일일 변동 비율
155.81 159.00
년간 변동
106.96 166.88
- 이전 종가
- 159.00
- 시가
- 159.00
- Bid
- 156.44
- Ask
- 156.74
- 저가
- 155.81
- 고가
- 159.00
- 볼륨
- 393
- 일일 변동
- -1.61%
- 월 변동
- -2.27%
- 6개월 변동
- 30.46%
- 년간 변동율
- 39.19%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K