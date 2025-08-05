Divisas / DORM
DORM: Dorman Products Inc
156.89 USD 0.20 (0.13%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DORM de hoy ha cambiado un -0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 156.27, mientras que el máximo ha alcanzado 160.83.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dorman Products Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
156.27 160.83
Rango anual
106.96 166.88
- Cierres anteriores
- 157.09
- Open
- 158.93
- Bid
- 156.89
- Ask
- 157.19
- Low
- 156.27
- High
- 160.83
- Volumen
- 328
- Cambio diario
- -0.13%
- Cambio mensual
- -1.99%
- Cambio a 6 meses
- 30.84%
- Cambio anual
- 39.59%
