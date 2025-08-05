CotizacionesSecciones
DORM: Dorman Products Inc

156.89 USD 0.20 (0.13%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DORM de hoy ha cambiado un -0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 156.27, mientras que el máximo ha alcanzado 160.83.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Dorman Products Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
156.27 160.83
Rango anual
106.96 166.88
Cierres anteriores
157.09
Open
158.93
Bid
156.89
Ask
157.19
Low
156.27
High
160.83
Volumen
328
Cambio diario
-0.13%
Cambio mensual
-1.99%
Cambio a 6 meses
30.84%
Cambio anual
39.59%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B