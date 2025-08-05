Валюты / DORM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DORM: Dorman Products Inc
157.09 USD 4.77 (2.95%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DORM за сегодня изменился на -2.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 155.99, а максимальная — 161.17.
Следите за динамикой Dorman Products Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DORM
- Боуэн, вице-президент Dorman Products, продает акции DORM на $236 тыс.
- Bowen, Dorman products VP, sells $236k in DORM stock
- Has BorgWarner (BWA) Outpaced Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
- Dorman Products (DORM) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Dorman Products, Inc. (DORM) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Dorman Products stock hits all-time high at 165.4 USD
- Bet on These 5 Low-Leverage Stocks Amid Higher Treasury Yields
- Zacks Industry Outlook Highlights Dorman Products, Standard Motor Products and Douglas Dynamics
- Best Momentum Stock to Buy for September 2nd
- New Strong Buy Stocks for September 2nd
- 3 Auto Replacement Parts Stocks to Gain From Surging Demand
- Is Dorman Products (DORM) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
- This Netgear Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Friday - Immunome (NASDAQ:IMNM), Dorman Products (NASDAQ:DORM)
- Dorman Products stock reaches all-time high at 157.76 USD
- Dorman Products stock initiated Overweight at Wells Fargo on innovation strategy
- Should You Buy Dorman Products (DORM) After Golden Cross?
- What Makes Dorman Products (DORM) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Miami International Holdings prices IPO at $23 per share
- Dorman Products, Inc. (DORM) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- Dorman Products (DORM) Upgraded to Buy: Here's Why
- Dorman Products stock hits all-time high at 146.65 USD
- Is Dorman Products (DORM) Outperforming Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
- Dorman Products Q2 2025 slides: strong results lead to raised guidance despite tariff headwinds
- Dorman earnings beat by $0.21, revenue topped estimates
Дневной диапазон
155.99 161.17
Годовой диапазон
106.96 166.88
- Предыдущее закрытие
- 161.86
- Open
- 161.17
- Bid
- 157.09
- Ask
- 157.39
- Low
- 155.99
- High
- 161.17
- Объем
- 353
- Дневное изменение
- -2.95%
- Месячное изменение
- -1.86%
- 6-месячное изменение
- 31.01%
- Годовое изменение
- 39.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.