КотировкиРазделы
Валюты / DORM
Назад в Рынок акций США

DORM: Dorman Products Inc

157.09 USD 4.77 (2.95%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DORM за сегодня изменился на -2.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 155.99, а максимальная — 161.17.

Следите за динамикой Dorman Products Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DORM

Дневной диапазон
155.99 161.17
Годовой диапазон
106.96 166.88
Предыдущее закрытие
161.86
Open
161.17
Bid
157.09
Ask
157.39
Low
155.99
High
161.17
Объем
353
Дневное изменение
-2.95%
Месячное изменение
-1.86%
6-месячное изменение
31.01%
Годовое изменение
39.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.