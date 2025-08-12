Währungen / DORM
DORM: Dorman Products Inc
159.00 USD 2.11 (1.34%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DORM hat sich für heute um 1.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 156.07 bis zu einem Hoch von 160.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dorman Products Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
156.07 160.04
Jahresspanne
106.96 166.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 156.89
- Eröffnung
- 158.53
- Bid
- 159.00
- Ask
- 159.30
- Tief
- 156.07
- Hoch
- 160.04
- Volumen
- 407
- Tagesänderung
- 1.34%
- Monatsänderung
- -0.67%
- 6-Monatsänderung
- 32.60%
- Jahresänderung
- 41.47%
