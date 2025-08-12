KurseKategorien
DORM: Dorman Products Inc

159.00 USD 2.11 (1.34%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DORM hat sich für heute um 1.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 156.07 bis zu einem Hoch von 160.04 gehandelt.

Verfolgen Sie die Dorman Products Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
156.07 160.04
Jahresspanne
106.96 166.88
Vorheriger Schlusskurs
156.89
Eröffnung
158.53
Bid
159.00
Ask
159.30
Tief
156.07
Hoch
160.04
Volumen
407
Tagesänderung
1.34%
Monatsänderung
-0.67%
6-Monatsänderung
32.60%
Jahresänderung
41.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
