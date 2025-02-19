- Visão do mercado
DIM: WisdomTree International MidCap Dividend Fund
A taxa do DIM para hoje mudou para 0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 76.99 e o mais alto foi 77.30.
Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree International MidCap Dividend Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIM Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DIM hoje?
Hoje WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) está avaliado em 77.19. O instrumento é negociado dentro de 0.35%, o fechamento de ontem foi 76.92, e o volume de negociação atingiu 9. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DIM em tempo real.
As ações de WisdomTree International MidCap Dividend Fund pagam dividendos?
Atualmente WisdomTree International MidCap Dividend Fund está avaliado em 77.19. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 17.24% e USD. Monitore os movimentos de DIM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DIM?
Você pode comprar ações de WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) pelo preço atual 77.19. Ordens geralmente são executadas perto de 77.19 ou 77.49, enquanto 9 e 0.13% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DIM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DIM?
Investir em WisdomTree International MidCap Dividend Fund envolve considerar a faixa anual 59.38 - 79.72 e o preço atual 77.19. Muitos comparam 1.27% e 16.64% antes de enviar ordens em 77.19 ou 77.49. Estude as mudanças diárias de preço de DIM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree International MidCap Dividend Fund?
O maior preço de WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) no último ano foi 79.72. As ações oscilaram bastante dentro de 59.38 - 79.72, e a comparação com 76.92 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree International MidCap Dividend Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree International MidCap Dividend Fund?
O menor preço de WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) no ano foi 59.38. A comparação com o preço atual 77.19 e 59.38 - 79.72 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DIM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DIM?
No passado WisdomTree International MidCap Dividend Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 76.92 e 17.24% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 76.92
- Open
- 77.09
- Bid
- 77.19
- Ask
- 77.49
- Low
- 76.99
- High
- 77.30
- Volume
- 9
- Mudança diária
- 0.35%
- Mudança mensal
- 1.27%
- Mudança de 6 meses
- 16.64%
- Mudança anual
- 17.24%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8