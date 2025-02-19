- 概要
DIM: WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIMの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり76.99の安値と77.30の高値で取引されました。
WisdomTree International MidCap Dividend Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIM News
よくあるご質問
DIM株の現在の価格は？
WisdomTree International MidCap Dividend Fundの株価は本日77.23です。0.40%内で取引され、前日の終値は76.92、取引量は7に達しました。DIMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
WisdomTree International MidCap Dividend Fundの株は配当を出しますか？
WisdomTree International MidCap Dividend Fundの現在の価格は77.23です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.30%やUSDにも注目します。DIMの動きはライブチャートで確認できます。
DIM株を買う方法は？
WisdomTree International MidCap Dividend Fundの株は現在77.23で購入可能です。注文は通常77.23または77.53付近で行われ、7や0.18%が市場の動きを示します。DIMの最新情報はライブチャートで確認できます。
DIM株に投資する方法は？
WisdomTree International MidCap Dividend Fundへの投資では、年間の値幅59.38 - 79.72と現在の77.23を考慮します。注文は多くの場合77.23や77.53で行われる前に、1.33%や16.70%と比較されます。DIMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
WisdomTree International MidCap Dividend Fundの株の最高値は？
WisdomTree International MidCap Dividend Fundの過去1年の最高値は79.72でした。59.38 - 79.72内で株価は大きく変動し、76.92と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree International MidCap Dividend Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
WisdomTree International MidCap Dividend Fundの株の最低値は？
WisdomTree International MidCap Dividend Fund(DIM)の年間最安値は59.38でした。現在の77.23や59.38 - 79.72と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DIMの動きはライブチャートで確認できます。
DIMの株式分割はいつ行われましたか？
WisdomTree International MidCap Dividend Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、76.92、17.30%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 76.92
- 始値
- 77.09
- 買値
- 77.23
- 買値
- 77.53
- 安値
- 76.99
- 高値
- 77.30
- 出来高
- 7
- 1日の変化
- 0.40%
- 1ヶ月の変化
- 1.33%
- 6ヶ月の変化
- 16.70%
- 1年の変化
- 17.30%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8