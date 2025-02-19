- Übersicht
DIM: WisdomTree International MidCap Dividend Fund
Der Wechselkurs von DIM hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 76.99 bis zu einem Hoch von 77.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree International MidCap Dividend Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DIM heute?
Die Aktie von WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) notiert heute bei 77.26. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.44% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 76.92 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von DIM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DIM Dividenden?
WisdomTree International MidCap Dividend Fund wird derzeit mit 77.26 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 17.35% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DIM zu verfolgen.
Wie kaufe ich DIM-Aktien?
Sie können Aktien von WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) zum aktuellen Kurs von 77.26 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 77.26 oder 77.56 platziert, während 10 und 0.22% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DIM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DIM-Aktien?
Bei einer Investition in WisdomTree International MidCap Dividend Fund müssen die jährliche Spanne 59.38 - 79.72 und der aktuelle Kurs 77.26 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.36% und 16.74%, bevor sie Orders zu 77.26 oder 77.56 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DIM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree International MidCap Dividend Fund?
Der höchste Kurs von WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) im vergangenen Jahr lag bei 79.72. Innerhalb von 59.38 - 79.72 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 76.92 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree International MidCap Dividend Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree International MidCap Dividend Fund?
Der niedrigste Kurs von WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) im Laufe des Jahres betrug 59.38. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 77.26 und der Spanne 59.38 - 79.72 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DIM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DIM statt?
WisdomTree International MidCap Dividend Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 76.92 und 17.35% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 76.92
- Eröffnung
- 77.09
- Bid
- 77.26
- Ask
- 77.56
- Tief
- 76.99
- Hoch
- 77.30
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 0.44%
- Monatsänderung
- 1.36%
- 6-Monatsänderung
- 16.74%
- Jahresänderung
- 17.35%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8