DIM: WisdomTree International MidCap Dividend Fund
Le taux de change de DIM a changé de 0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 76.82 et à un maximum de 76.97.
Suivez la dynamique WisdomTree International MidCap Dividend Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIM Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DIM aujourd'hui ?
L'action WisdomTree International MidCap Dividend Fund est cotée à 76.92 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.31%, a clôturé hier à 76.68 et son volume d'échange a atteint 29. Le graphique en temps réel du cours de DIM présente ces mises à jour.
L'action WisdomTree International MidCap Dividend Fund verse-t-elle des dividendes ?
WisdomTree International MidCap Dividend Fund est actuellement valorisé à 76.92. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 16.83% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DIM.
Comment acheter des actions DIM ?
Vous pouvez acheter des actions WisdomTree International MidCap Dividend Fund au cours actuel de 76.92. Les ordres sont généralement placés à proximité de 76.92 ou de 77.22, le 29 et le -0.01% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DIM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DIM ?
Investir dans WisdomTree International MidCap Dividend Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 59.38 - 79.72 et le prix actuel 76.92. Beaucoup comparent 0.92% et 16.23% avant de passer des ordres à 76.92 ou 77.22. Consultez le graphique du cours de DIM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree International MidCap Dividend Fund ?
Le cours le plus élevé de WisdomTree International MidCap Dividend Fund l'année dernière était 79.72. Au cours de 59.38 - 79.72, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 76.68 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree International MidCap Dividend Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree International MidCap Dividend Fund ?
Le cours le plus bas de WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) sur l'année a été 59.38. Sa comparaison avec 76.92 et 59.38 - 79.72 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DIM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DIM a-t-elle été divisée ?
WisdomTree International MidCap Dividend Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 76.68 et 16.83% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 76.68
- Ouverture
- 76.93
- Bid
- 76.92
- Ask
- 77.22
- Plus Bas
- 76.82
- Plus Haut
- 76.97
- Volume
- 29
- Changement quotidien
- 0.31%
- Changement Mensuel
- 0.92%
- Changement à 6 Mois
- 16.23%
- Changement Annuel
- 16.83%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8