QuotazioniSezioni
Valute / DIM
Tornare a Azioni

DIM: WisdomTree International MidCap Dividend Fund

76.92 USD 0.24 (0.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DIM ha avuto una variazione del 0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 76.82 e ad un massimo di 76.97.

Segui le dinamiche di WisdomTree International MidCap Dividend Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DIM News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DIM oggi?

Oggi le azioni WisdomTree International MidCap Dividend Fund sono prezzate a 76.92. Viene scambiato all'interno di 0.31%, la chiusura di ieri è stata 76.68 e il volume degli scambi ha raggiunto 29. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DIM mostra questi aggiornamenti.

Le azioni WisdomTree International MidCap Dividend Fund pagano dividendi?

WisdomTree International MidCap Dividend Fund è attualmente valutato a 76.92. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.83% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DIM.

Come acquistare azioni DIM?

Puoi acquistare azioni WisdomTree International MidCap Dividend Fund al prezzo attuale di 76.92. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 76.92 o 77.22, mentre 29 e -0.01% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DIM sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DIM?

Investire in WisdomTree International MidCap Dividend Fund implica considerare l'intervallo annuale 59.38 - 79.72 e il prezzo attuale 76.92. Molti confrontano 0.92% e 16.23% prima di effettuare ordini su 76.92 o 77.22. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DIM con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni WisdomTree International MidCap Dividend Fund?

Il prezzo massimo di WisdomTree International MidCap Dividend Fund nell'ultimo anno è stato 79.72. All'interno di 59.38 - 79.72, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 76.68 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree International MidCap Dividend Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WisdomTree International MidCap Dividend Fund?

Il prezzo più basso di WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) nel corso dell'anno è stato 59.38. Confrontandolo con gli attuali 76.92 e 59.38 - 79.72 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DIM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DIM?

WisdomTree International MidCap Dividend Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 76.68 e 16.83%.

Intervallo Giornaliero
76.82 76.97
Intervallo Annuale
59.38 79.72
Chiusura Precedente
76.68
Apertura
76.93
Bid
76.92
Ask
77.22
Minimo
76.82
Massimo
76.97
Volume
29
Variazione giornaliera
0.31%
Variazione Mensile
0.92%
Variazione Semestrale
16.23%
Variazione Annuale
16.83%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8