DIM: WisdomTree International MidCap Dividend Fund
El tipo de cambio de DIM de hoy ha cambiado un 0.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 76.99, mientras que el máximo ha alcanzado 77.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree International MidCap Dividend Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIM News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DIM hoy?
WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) se evalúa hoy en 77.23. El instrumento se negocia dentro de 0.40%; el cierre de ayer ha sido 76.92 y el volumen comercial ha alcanzado 7. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DIM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree International MidCap Dividend Fund?
WisdomTree International MidCap Dividend Fund se evalúa actualmente en 77.23. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 17.30% y USD. Monitoree los movimientos de DIM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DIM?
Puede comprar acciones de WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) al precio actual de 77.23. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 77.23 o 77.53, mientras que 7 y 0.18% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DIM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DIM?
Invertir en WisdomTree International MidCap Dividend Fund implica tener en cuenta el rango anual 59.38 - 79.72 y el precio actual 77.23. Muchos comparan 1.33% y 16.70% antes de colocar órdenes en 77.23 o 77.53. Estudie los cambios diarios de precios de DIM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WisdomTree International MidCap Dividend Fund?
El precio más alto de WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) en el último año ha sido 79.72. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 59.38 - 79.72, una comparación con 76.92 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree International MidCap Dividend Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WisdomTree International MidCap Dividend Fund?
El precio más bajo de WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) para el año ha sido 59.38. La comparación con los actuales 77.23 y 59.38 - 79.72 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DIM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DIM?
En el pasado, WisdomTree International MidCap Dividend Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 76.92 y 17.30% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 76.92
- Open
- 77.09
- Bid
- 77.23
- Ask
- 77.53
- Low
- 76.99
- High
- 77.30
- Volumen
- 7
- Cambio diario
- 0.40%
- Cambio mensual
- 1.33%
- Cambio a 6 meses
- 16.70%
- Cambio anual
- 17.30%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8