КотировкиРазделы
Валюты / DIM
Назад в Рынок акций США

DIM: WisdomTree International MidCap Dividend Fund

76.92 USD 0.24 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DIM за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.82, а максимальная — 76.97.

Следите за динамикой WisdomTree International MidCap Dividend Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DIM

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DIM сегодня?

WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) сегодня оценивается на уровне 76.92. Инструмент торгуется в пределах 0.31%, вчерашнее закрытие составило 76.68, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DIM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree International MidCap Dividend Fund?

WisdomTree International MidCap Dividend Fund в настоящее время оценивается в 76.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.83% и USD. Отслеживайте движения DIM на графике в реальном времени.

Как купить акции DIM?

Вы можете купить акции WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) по текущей цене 76.92. Ордера обычно размещаются около 76.92 или 77.22, тогда как 29 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DIM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DIM?

Инвестирование в WisdomTree International MidCap Dividend Fund предполагает учет годового диапазона 59.38 - 79.72 и текущей цены 76.92. Многие сравнивают 0.92% и 16.23% перед размещением ордеров на 76.92 или 77.22. Изучайте ежедневные изменения цены DIM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree International MidCap Dividend Fund?

Самая высокая цена WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) за последний год составила 79.72. Акции заметно колебались в пределах 59.38 - 79.72, сравнение с 76.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree International MidCap Dividend Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree International MidCap Dividend Fund?

Самая низкая цена WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) за год составила 59.38. Сравнение с текущими 76.92 и 59.38 - 79.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DIM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DIM?

В прошлом WisdomTree International MidCap Dividend Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 76.68 и 16.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
76.82 76.97
Годовой диапазон
59.38 79.72
Предыдущее закрытие
76.68
Open
76.93
Bid
76.92
Ask
77.22
Low
76.82
High
76.97
Объем
29
Дневное изменение
0.31%
Месячное изменение
0.92%
6-месячное изменение
16.23%
Годовое изменение
16.83%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8