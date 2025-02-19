- Обзор рынка
DIM: WisdomTree International MidCap Dividend Fund
Курс DIM за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.82, а максимальная — 76.97.
Следите за динамикой WisdomTree International MidCap Dividend Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DIM
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DIM сегодня?
WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) сегодня оценивается на уровне 76.92. Инструмент торгуется в пределах 0.31%, вчерашнее закрытие составило 76.68, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DIM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree International MidCap Dividend Fund?
WisdomTree International MidCap Dividend Fund в настоящее время оценивается в 76.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.83% и USD. Отслеживайте движения DIM на графике в реальном времени.
Как купить акции DIM?
Вы можете купить акции WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) по текущей цене 76.92. Ордера обычно размещаются около 76.92 или 77.22, тогда как 29 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DIM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DIM?
Инвестирование в WisdomTree International MidCap Dividend Fund предполагает учет годового диапазона 59.38 - 79.72 и текущей цены 76.92. Многие сравнивают 0.92% и 16.23% перед размещением ордеров на 76.92 или 77.22. Изучайте ежедневные изменения цены DIM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree International MidCap Dividend Fund?
Самая высокая цена WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) за последний год составила 79.72. Акции заметно колебались в пределах 59.38 - 79.72, сравнение с 76.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree International MidCap Dividend Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree International MidCap Dividend Fund?
Самая низкая цена WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) за год составила 59.38. Сравнение с текущими 76.92 и 59.38 - 79.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DIM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DIM?
В прошлом WisdomTree International MidCap Dividend Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 76.68 и 16.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 76.68
- Open
- 76.93
- Bid
- 76.92
- Ask
- 77.22
- Low
- 76.82
- High
- 76.97
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- 0.92%
- 6-месячное изменение
- 16.23%
- Годовое изменение
- 16.83%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8