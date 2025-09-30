- Visão do mercado
DCMT: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF
A taxa do DCMT para hoje mudou para -0.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.10 e o mais alto foi 27.18.
Veja a dinâmica do par de moedas DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DCMT hoje?
Hoje DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) está avaliado em 27.10. O instrumento é negociado dentro de -0.99%, o fechamento de ontem foi 27.37, e o volume de negociação atingiu 9. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DCMT em tempo real.
As ações de DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF pagam dividendos?
Atualmente DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF está avaliado em 27.10. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.23% e USD. Monitore os movimentos de DCMT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DCMT?
Você pode comprar ações de DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) pelo preço atual 27.10. Ordens geralmente são executadas perto de 27.10 ou 27.40, enquanto 9 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DCMT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DCMT?
Investir em DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF envolve considerar a faixa anual 23.79 - 27.49 e o preço atual 27.10. Muitos comparam 0.11% e 0.41% antes de enviar ordens em 27.10 ou 27.40. Estude as mudanças diárias de preço de DCMT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações DoubleLine Commodity Strategy ETF?
O maior preço de DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) no último ano foi 27.49. As ações oscilaram bastante dentro de 23.79 - 27.49, e a comparação com 27.37 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações DoubleLine Commodity Strategy ETF?
O menor preço de DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) no ano foi 23.79. A comparação com o preço atual 27.10 e 23.79 - 27.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DCMT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DCMT?
No passado DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.37 e 6.23% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 27.37
- Open
- 27.11
- Bid
- 27.10
- Ask
- 27.40
- Low
- 27.10
- High
- 27.18
- Volume
- 9
- Mudança diária
- -0.99%
- Mudança mensal
- 0.11%
- Mudança de 6 meses
- 0.41%
- Mudança anual
- 6.23%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8