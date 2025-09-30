- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DCMT: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF
Der Wechselkurs von DCMT hat sich für heute um -0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.97 bis zu einem Hoch von 27.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DCMT heute?
Die Aktie von DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) notiert heute bei 27.01. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.33% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.10 und das Handelsvolumen erreichte 9. Das Live-Chart von DCMT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DCMT Dividenden?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF wird derzeit mit 27.01 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.88% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DCMT zu verfolgen.
Wie kaufe ich DCMT-Aktien?
Sie können Aktien von DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) zum aktuellen Kurs von 27.01 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.01 oder 27.31 platziert, während 9 und -0.15% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DCMT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DCMT-Aktien?
Bei einer Investition in DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF müssen die jährliche Spanne 23.79 - 27.49 und der aktuelle Kurs 27.01 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.22% und 0.07%, bevor sie Orders zu 27.01 oder 27.31 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DCMT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von DoubleLine Commodity Strategy ETF?
Der höchste Kurs von DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) im vergangenen Jahr lag bei 27.49. Innerhalb von 23.79 - 27.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.10 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von DoubleLine Commodity Strategy ETF?
Der niedrigste Kurs von DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) im Laufe des Jahres betrug 23.79. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.01 und der Spanne 23.79 - 27.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DCMT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DCMT statt?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.10 und 5.88% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.10
- Eröffnung
- 27.05
- Bid
- 27.01
- Ask
- 27.31
- Tief
- 26.97
- Hoch
- 27.06
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- -0.33%
- Monatsänderung
- -0.22%
- 6-Monatsänderung
- 0.07%
- Jahresänderung
- 5.88%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8