- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DCMT: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF
El tipo de cambio de DCMT de hoy ha cambiado un -0.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.05, mientras que el máximo ha alcanzado 27.06.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DCMT hoy?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) se evalúa hoy en 27.06. El instrumento se negocia dentro de -0.15%; el cierre de ayer ha sido 27.10 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DCMT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF se evalúa actualmente en 27.06. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.08% y USD. Monitoree los movimientos de DCMT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DCMT?
Puede comprar acciones de DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) al precio actual de 27.06. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 27.06 o 27.36, mientras que 3 y 0.04% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DCMT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DCMT?
Invertir en DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF implica tener en cuenta el rango anual 23.79 - 27.49 y el precio actual 27.06. Muchos comparan -0.04% y 0.26% antes de colocar órdenes en 27.06 o 27.36. Estudie los cambios diarios de precios de DCMT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de DoubleLine Commodity Strategy ETF?
El precio más alto de DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) en el último año ha sido 27.49. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.79 - 27.49, una comparación con 27.10 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de DoubleLine Commodity Strategy ETF?
El precio más bajo de DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) para el año ha sido 23.79. La comparación con los actuales 27.06 y 23.79 - 27.49 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DCMT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DCMT?
En el pasado, DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 27.10 y 6.08% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 27.10
- Open
- 27.05
- Bid
- 27.06
- Ask
- 27.36
- Low
- 27.05
- High
- 27.06
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- -0.15%
- Cambio mensual
- -0.04%
- Cambio a 6 meses
- 0.26%
- Cambio anual
- 6.08%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8