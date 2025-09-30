クォートセクション
通貨 / DCMT
DCMT: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF

27.06 USD 0.04 (0.15%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DCMTの今日の為替レートは、-0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり27.05の安値と27.06の高値で取引されました。

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DCMT株の現在の価格は？

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETFの株価は本日27.06です。-0.15%内で取引され、前日の終値は27.10、取引量は3に達しました。DCMTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETFの株は配当を出しますか？

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETFの現在の価格は27.06です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.08%やUSDにも注目します。DCMTの動きはライブチャートで確認できます。

DCMT株を買う方法は？

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETFの株は現在27.06で購入可能です。注文は通常27.06または27.36付近で行われ、3や0.04%が市場の動きを示します。DCMTの最新情報はライブチャートで確認できます。

DCMT株に投資する方法は？

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETFへの投資では、年間の値幅23.79 - 27.49と現在の27.06を考慮します。注文は多くの場合27.06や27.36で行われる前に、-0.04%や0.26%と比較されます。DCMTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

DoubleLine Commodity Strategy ETFの株の最高値は？

DoubleLine Commodity Strategy ETFの過去1年の最高値は27.49でした。23.79 - 27.49内で株価は大きく変動し、27.10と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

DoubleLine Commodity Strategy ETFの株の最低値は？

DoubleLine Commodity Strategy ETF(DCMT)の年間最安値は23.79でした。現在の27.06や23.79 - 27.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DCMTの動きはライブチャートで確認できます。

DCMTの株式分割はいつ行われましたか？

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.10、6.08%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
27.05 27.06
1年のレンジ
23.79 27.49
以前の終値
27.10
始値
27.05
買値
27.06
買値
27.36
安値
27.05
高値
27.06
出来高
3
1日の変化
-0.15%
1ヶ月の変化
-0.04%
6ヶ月の変化
0.26%
1年の変化
6.08%
