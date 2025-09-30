- 概要
DCMT: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF
DCMTの今日の為替レートは、-0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり27.05の安値と27.06の高値で取引されました。
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DCMT株の現在の価格は？
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETFの株価は本日27.06です。-0.15%内で取引され、前日の終値は27.10、取引量は3に達しました。DCMTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETFの株は配当を出しますか？
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETFの現在の価格は27.06です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.08%やUSDにも注目します。DCMTの動きはライブチャートで確認できます。
DCMT株を買う方法は？
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETFの株は現在27.06で購入可能です。注文は通常27.06または27.36付近で行われ、3や0.04%が市場の動きを示します。DCMTの最新情報はライブチャートで確認できます。
DCMT株に投資する方法は？
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETFへの投資では、年間の値幅23.79 - 27.49と現在の27.06を考慮します。注文は多くの場合27.06や27.36で行われる前に、-0.04%や0.26%と比較されます。DCMTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
DoubleLine Commodity Strategy ETFの株の最高値は？
DoubleLine Commodity Strategy ETFの過去1年の最高値は27.49でした。23.79 - 27.49内で株価は大きく変動し、27.10と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
DoubleLine Commodity Strategy ETFの株の最低値は？
DoubleLine Commodity Strategy ETF(DCMT)の年間最安値は23.79でした。現在の27.06や23.79 - 27.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DCMTの動きはライブチャートで確認できます。
DCMTの株式分割はいつ行われましたか？
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.10、6.08%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 27.10
- 始値
- 27.05
- 買値
- 27.06
- 買値
- 27.36
- 安値
- 27.05
- 高値
- 27.06
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- -0.15%
- 1ヶ月の変化
- -0.04%
- 6ヶ月の変化
- 0.26%
- 1年の変化
- 6.08%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8