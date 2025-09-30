- Panoramica
DCMT: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF
Il tasso di cambio DCMT ha avuto una variazione del -0.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.10 e ad un massimo di 27.18.
Segui le dinamiche di DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DCMT oggi?
Oggi le azioni DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF sono prezzate a 27.10. Viene scambiato all'interno di -0.99%, la chiusura di ieri è stata 27.37 e il volume degli scambi ha raggiunto 9. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DCMT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF pagano dividendi?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF è attualmente valutato a 27.10. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.23% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DCMT.
Come acquistare azioni DCMT?
Puoi acquistare azioni DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF al prezzo attuale di 27.10. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 27.10 o 27.40, mentre 9 e -0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DCMT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DCMT?
Investire in DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF implica considerare l'intervallo annuale 23.79 - 27.49 e il prezzo attuale 27.10. Molti confrontano 0.11% e 0.41% prima di effettuare ordini su 27.10 o 27.40. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DCMT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni DoubleLine Commodity Strategy ETF?
Il prezzo massimo di DoubleLine Commodity Strategy ETF nell'ultimo anno è stato 27.49. All'interno di 23.79 - 27.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.37 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni DoubleLine Commodity Strategy ETF?
Il prezzo più basso di DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) nel corso dell'anno è stato 23.79. Confrontandolo con gli attuali 27.10 e 23.79 - 27.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DCMT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DCMT?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Commodity Strategy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.37 e 6.23%.
- Chiusura Precedente
- 27.37
- Apertura
- 27.11
- Bid
- 27.10
- Ask
- 27.40
- Minimo
- 27.10
- Massimo
- 27.18
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- -0.99%
- Variazione Mensile
- 0.11%
- Variazione Semestrale
- 0.41%
- Variazione Annuale
- 6.23%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8