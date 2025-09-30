- Visão do mercado
DBND: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF
A taxa do DBND para hoje mudou para 0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.55 e o mais alto foi 46.64.
Veja a dinâmica do par de moedas DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DBND hoje?
Hoje DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) está avaliado em 46.56. O instrumento é negociado dentro de 0.02%, o fechamento de ontem foi 46.55, e o volume de negociação atingiu 71. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DBND em tempo real.
As ações de DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF está avaliado em 46.56. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.54% e USD. Monitore os movimentos de DBND no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DBND?
Você pode comprar ações de DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) pelo preço atual 46.56. Ordens geralmente são executadas perto de 46.56 ou 46.86, enquanto 71 e -0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DBND no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DBND?
Investir em DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF envolve considerar a faixa anual 44.83 - 47.32 e o preço atual 46.56. Muitos comparam 1.15% e 1.13% antes de enviar ordens em 46.56 ou 46.86. Estude as mudanças diárias de preço de DBND no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF?
O maior preço de DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF (DBND) no último ano foi 47.32. As ações oscilaram bastante dentro de 44.83 - 47.32, e a comparação com 46.55 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF?
O menor preço de DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF (DBND) no ano foi 44.83. A comparação com o preço atual 46.56 e 44.83 - 47.32 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DBND em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DBND?
No passado DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 46.55 e -1.54% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 46.55
- Open
- 46.61
- Bid
- 46.56
- Ask
- 46.86
- Low
- 46.55
- High
- 46.64
- Volume
- 71
- Mudança diária
- 0.02%
- Mudança mensal
- 1.15%
- Mudança de 6 meses
- 1.13%
- Mudança anual
- -1.54%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8