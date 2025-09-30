- Aperçu
DBND: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF
Le taux de change de DBND a changé de 0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 46.51 et à un maximum de 46.56.
Suivez la dynamique DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DBND aujourd'hui ?
L'action DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF est cotée à 46.55 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.17%, a clôturé hier à 46.47 et son volume d'échange a atteint 52. Le graphique en temps réel du cours de DBND présente ces mises à jour.
L'action DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF est actuellement valorisé à 46.55. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.56% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DBND.
Comment acheter des actions DBND ?
Vous pouvez acheter des actions DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF au cours actuel de 46.55. Les ordres sont généralement placés à proximité de 46.55 ou de 46.85, le 52 et le 0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DBND sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DBND ?
Investir dans DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 44.83 - 47.32 et le prix actuel 46.55. Beaucoup comparent 1.13% et 1.11% avant de passer des ordres à 46.55 ou 46.85. Consultez le graphique du cours de DBND en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF ?
Le cours le plus élevé de DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF l'année dernière était 47.32. Au cours de 44.83 - 47.32, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 46.47 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF ?
Le cours le plus bas de DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF (DBND) sur l'année a été 44.83. Sa comparaison avec 46.55 et 44.83 - 47.32 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DBND sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DBND a-t-elle été divisée ?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 46.47 et -1.56% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 46.47
- Ouverture
- 46.51
- Bid
- 46.55
- Ask
- 46.85
- Plus Bas
- 46.51
- Plus Haut
- 46.56
- Volume
- 52
- Changement quotidien
- 0.17%
- Changement Mensuel
- 1.13%
- Changement à 6 Mois
- 1.11%
- Changement Annuel
- -1.56%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8