DBND: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBNDの今日の為替レートは、0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり46.58の安値と46.64の高値で取引されました。
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DBND株の現在の価格は？
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETFの株価は本日46.59です。0.09%内で取引され、前日の終値は46.55、取引量は31に達しました。DBNDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETFの株は配当を出しますか？
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETFの現在の価格は46.59です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.48%やUSDにも注目します。DBNDの動きはライブチャートで確認できます。
DBND株を買う方法は？
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETFの株は現在46.59で購入可能です。注文は通常46.59または46.89付近で行われ、31や-0.04%が市場の動きを示します。DBNDの最新情報はライブチャートで確認できます。
DBND株に投資する方法は？
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETFへの投資では、年間の値幅44.83 - 47.32と現在の46.59を考慮します。注文は多くの場合46.59や46.89で行われる前に、1.22%や1.19%と比較されます。DBNDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
DoubleLine Opportunistic Core Bond ETFの株の最高値は？
DoubleLine Opportunistic Core Bond ETFの過去1年の最高値は47.32でした。44.83 - 47.32内で株価は大きく変動し、46.55と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
DoubleLine Opportunistic Core Bond ETFの株の最低値は？
DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF(DBND)の年間最安値は44.83でした。現在の46.59や44.83 - 47.32と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DBNDの動きはライブチャートで確認できます。
DBNDの株式分割はいつ行われましたか？
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、46.55、-1.48%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 46.55
- 始値
- 46.61
- 買値
- 46.59
- 買値
- 46.89
- 安値
- 46.58
- 高値
- 46.64
- 出来高
- 31
- 1日の変化
- 0.09%
- 1ヶ月の変化
- 1.22%
- 6ヶ月の変化
- 1.19%
- 1年の変化
- -1.48%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8