DBND: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF

46.59 USD 0.04 (0.09%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DBNDの今日の為替レートは、0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり46.58の安値と46.64の高値で取引されました。

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DBND株の現在の価格は？

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETFの株価は本日46.59です。0.09%内で取引され、前日の終値は46.55、取引量は31に達しました。DBNDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETFの株は配当を出しますか？

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETFの現在の価格は46.59です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.48%やUSDにも注目します。DBNDの動きはライブチャートで確認できます。

DBND株を買う方法は？

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETFの株は現在46.59で購入可能です。注文は通常46.59または46.89付近で行われ、31や-0.04%が市場の動きを示します。DBNDの最新情報はライブチャートで確認できます。

DBND株に投資する方法は？

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETFへの投資では、年間の値幅44.83 - 47.32と現在の46.59を考慮します。注文は多くの場合46.59や46.89で行われる前に、1.22%や1.19%と比較されます。DBNDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

DoubleLine Opportunistic Core Bond ETFの株の最高値は？

DoubleLine Opportunistic Core Bond ETFの過去1年の最高値は47.32でした。44.83 - 47.32内で株価は大きく変動し、46.55と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

DoubleLine Opportunistic Core Bond ETFの株の最低値は？

DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF(DBND)の年間最安値は44.83でした。現在の46.59や44.83 - 47.32と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DBNDの動きはライブチャートで確認できます。

DBNDの株式分割はいつ行われましたか？

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、46.55、-1.48%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
46.58 46.64
1年のレンジ
44.83 47.32
以前の終値
46.55
始値
46.61
買値
46.59
買値
46.89
安値
46.58
高値
46.64
出来高
31
1日の変化
0.09%
1ヶ月の変化
1.22%
6ヶ月の変化
1.19%
1年の変化
-1.48%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8