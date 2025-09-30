- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DBND: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF
Der Wechselkurs von DBND hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.55 bis zu einem Hoch von 46.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DBND heute?
Die Aktie von DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) notiert heute bei 46.57. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 46.55 und das Handelsvolumen erreichte 86. Das Live-Chart von DBND zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DBND Dividenden?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF wird derzeit mit 46.57 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.52% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DBND zu verfolgen.
Wie kaufe ich DBND-Aktien?
Sie können Aktien von DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) zum aktuellen Kurs von 46.57 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 46.57 oder 46.87 platziert, während 86 und -0.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DBND auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DBND-Aktien?
Bei einer Investition in DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF müssen die jährliche Spanne 44.83 - 47.32 und der aktuelle Kurs 46.57 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.17% und 1.15%, bevor sie Orders zu 46.57 oder 46.87 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DBND.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF?
Der höchste Kurs von DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF (DBND) im vergangenen Jahr lag bei 47.32. Innerhalb von 44.83 - 47.32 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 46.55 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF (DBND) im Laufe des Jahres betrug 44.83. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 46.57 und der Spanne 44.83 - 47.32 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DBND live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DBND statt?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 46.55 und -1.52% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.55
- Eröffnung
- 46.61
- Bid
- 46.57
- Ask
- 46.87
- Tief
- 46.55
- Hoch
- 46.64
- Volumen
- 86
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 1.17%
- 6-Monatsänderung
- 1.15%
- Jahresänderung
- -1.52%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8