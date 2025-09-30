- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DBND: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF
Курс DBND за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.51, а максимальная — 46.56.
Следите за динамикой DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DBND сегодня?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) сегодня оценивается на уровне 46.55. Инструмент торгуется в пределах 0.17%, вчерашнее закрытие составило 46.47, а торговый объем достиг 52. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DBND в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF в настоящее время оценивается в 46.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.56% и USD. Отслеживайте движения DBND на графике в реальном времени.
Как купить акции DBND?
Вы можете купить акции DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) по текущей цене 46.55. Ордера обычно размещаются около 46.55 или 46.85, тогда как 52 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DBND на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DBND?
Инвестирование в DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF предполагает учет годового диапазона 44.83 - 47.32 и текущей цены 46.55. Многие сравнивают 1.13% и 1.11% перед размещением ордеров на 46.55 или 46.85. Изучайте ежедневные изменения цены DBND на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF?
Самая высокая цена DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF (DBND) за последний год составила 47.32. Акции заметно колебались в пределах 44.83 - 47.32, сравнение с 46.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF?
Самая низкая цена DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF (DBND) за год составила 44.83. Сравнение с текущими 46.55 и 44.83 - 47.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DBND во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DBND?
В прошлом DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.47 и -1.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.47
- Open
- 46.51
- Bid
- 46.55
- Ask
- 46.85
- Low
- 46.51
- High
- 46.56
- Объем
- 52
- Дневное изменение
- 0.17%
- Месячное изменение
- 1.13%
- 6-месячное изменение
- 1.11%
- Годовое изменение
- -1.56%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8