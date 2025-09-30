- Panoramica
DBND: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF
Il tasso di cambio DBND ha avuto una variazione del 0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.51 e ad un massimo di 46.56.
Segui le dinamiche di DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DBND oggi?
Oggi le azioni DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF sono prezzate a 46.55. Viene scambiato all'interno di 0.17%, la chiusura di ieri è stata 46.47 e il volume degli scambi ha raggiunto 52. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DBND mostra questi aggiornamenti.
Le azioni DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF pagano dividendi?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF è attualmente valutato a 46.55. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DBND.
Come acquistare azioni DBND?
Puoi acquistare azioni DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF al prezzo attuale di 46.55. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 46.55 o 46.85, mentre 52 e 0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DBND sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DBND?
Investire in DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 44.83 - 47.32 e il prezzo attuale 46.55. Molti confrontano 1.13% e 1.11% prima di effettuare ordini su 46.55 o 46.85. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DBND con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF?
Il prezzo massimo di DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF nell'ultimo anno è stato 47.32. All'interno di 44.83 - 47.32, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 46.47 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF?
Il prezzo più basso di DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF (DBND) nel corso dell'anno è stato 44.83. Confrontandolo con gli attuali 46.55 e 44.83 - 47.32 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DBND muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DBND?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 46.47 e -1.56%.
- Chiusura Precedente
- 46.47
- Apertura
- 46.51
- Bid
- 46.55
- Ask
- 46.85
- Minimo
- 46.51
- Massimo
- 46.56
- Volume
- 52
- Variazione giornaliera
- 0.17%
- Variazione Mensile
- 1.13%
- Variazione Semestrale
- 1.11%
- Variazione Annuale
- -1.56%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8