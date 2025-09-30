- Panorámica
DBND: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF
El tipo de cambio de DBND de hoy ha cambiado un 0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 46.58, mientras que el máximo ha alcanzado 46.64.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DBND hoy?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) se evalúa hoy en 46.59. El instrumento se negocia dentro de 0.09%; el cierre de ayer ha sido 46.55 y el volumen comercial ha alcanzado 31. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DBND en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF?
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF se evalúa actualmente en 46.59. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.48% y USD. Monitoree los movimientos de DBND en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DBND?
Puede comprar acciones de DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) al precio actual de 46.59. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 46.59 o 46.89, mientras que 31 y -0.04% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DBND en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DBND?
Invertir en DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 44.83 - 47.32 y el precio actual 46.59. Muchos comparan 1.22% y 1.19% antes de colocar órdenes en 46.59 o 46.89. Estudie los cambios diarios de precios de DBND en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF?
El precio más alto de DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF (DBND) en el último año ha sido 47.32. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 44.83 - 47.32, una comparación con 46.55 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF?
El precio más bajo de DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF (DBND) para el año ha sido 44.83. La comparación con los actuales 46.59 y 44.83 - 47.32 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DBND en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DBND?
En el pasado, DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 46.55 y -1.48% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 46.55
- Open
- 46.61
- Bid
- 46.59
- Ask
- 46.89
- Low
- 46.58
- High
- 46.64
- Volumen
- 31
- Cambio diario
- 0.09%
- Cambio mensual
- 1.22%
- Cambio a 6 meses
- 1.19%
- Cambio anual
- -1.48%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8