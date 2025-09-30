报价部分
货币 / DBND
回到股票

DBND: DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF

46.55 USD 0.08 (0.17%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DBND汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点46.51和高点46.56进行交易。

关注DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DBND股票今天的价格是多少？

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF股票今天的定价为46.55。它在0.17%范围内交易，昨天的收盘价为46.47，交易量达到52。DBND的实时价格图表显示了这些更新。

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF股票是否支付股息？

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF目前的价值为46.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.56%和USD。实时查看图表以跟踪DBND走势。

如何购买DBND股票？

您可以以46.55的当前价格购买DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF股票。订单通常设置在46.55或46.85附近，而52和0.09%显示市场活动。立即关注DBND的实时图表更新。

如何投资DBND股票？

投资DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF需要考虑年度范围44.83 - 47.32和当前价格46.55。许多人在以46.55或46.85下订单之前，会比较1.13%和。实时查看DBND价格图表，了解每日变化。

DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF的最高价格是47.32。在44.83 - 47.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF的绩效。

DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF股票的最低价格是多少？

DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF（DBND）的最低价格为44.83。将其与当前的46.55和44.83 - 47.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DBND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DBND股票是什么时候拆分的？

DoubleLine ETF Trust DoubleLine Opportunistic Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.47和-1.56%中可见。

日范围
46.51 46.56
年范围
44.83 47.32
前一天收盘价
46.47
开盘价
46.51
卖价
46.55
买价
46.85
最低价
46.51
最高价
46.56
交易量
52
日变化
0.17%
月变化
1.13%
6个月变化
1.11%
年变化
-1.56%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8