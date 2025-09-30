- Visão do mercado
CGGO: Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro
A taxa do CGGO para hoje mudou para 0.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.93 e o mais alto foi 34.07.
Veja a dinâmica do par de moedas Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CGGO hoje?
Hoje Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro (CGGO) está avaliado em 34.02. O instrumento é negociado dentro de 0.03%, o fechamento de ontem foi 34.01, e o volume de negociação atingiu 520. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CGGO em tempo real.
As ações de Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro pagam dividendos?
Atualmente Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro está avaliado em 34.02. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.76% e USD. Monitore os movimentos de CGGO no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CGGO?
Você pode comprar ações de Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro (CGGO) pelo preço atual 34.02. Ordens geralmente são executadas perto de 34.02 ou 34.32, enquanto 520 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CGGO no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CGGO?
Investir em Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro envolve considerar a faixa anual 24.68 - 34.31 e o preço atual 34.02. Muitos comparam 5.72% e 20.64% antes de enviar ordens em 34.02 ou 34.32. Estude as mudanças diárias de preço de CGGO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Share Class?
O maior preço de Share Class (CGGO) no último ano foi 34.31. As ações oscilaram bastante dentro de 24.68 - 34.31, e a comparação com 34.01 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Share Class?
O menor preço de Share Class (CGGO) no ano foi 24.68. A comparação com o preço atual 34.02 e 24.68 - 34.31 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CGGO em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CGGO?
No passado Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.01 e 12.76% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 34.01
- Open
- 34.02
- Bid
- 34.02
- Ask
- 34.32
- Low
- 33.93
- High
- 34.07
- Volume
- 520
- Mudança diária
- 0.03%
- Mudança mensal
- 5.72%
- Mudança de 6 meses
- 20.64%
- Mudança anual
- 12.76%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8