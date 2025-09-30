- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CGGO: Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro
Le taux de change de CGGO a changé de 0.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.97 et à un maximum de 34.16.
Suivez la dynamique Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CGGO aujourd'hui ?
L'action Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro est cotée à 34.01 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.50%, a clôturé hier à 33.84 et son volume d'échange a atteint 1654. Le graphique en temps réel du cours de CGGO présente ces mises à jour.
L'action Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro verse-t-elle des dividendes ?
Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro est actuellement valorisé à 34.01. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.73% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CGGO.
Comment acheter des actions CGGO ?
Vous pouvez acheter des actions Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro au cours actuel de 34.01. Les ordres sont généralement placés à proximité de 34.01 ou de 34.31, le 1654 et le -0.26% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CGGO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CGGO ?
Investir dans Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.68 - 34.31 et le prix actuel 34.01. Beaucoup comparent 5.69% et 20.60% avant de passer des ordres à 34.01 ou 34.31. Consultez le graphique du cours de CGGO en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Share Class ?
Le cours le plus élevé de Share Class l'année dernière était 34.31. Au cours de 24.68 - 34.31, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 33.84 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Share Class ?
Le cours le plus bas de Share Class (CGGO) sur l'année a été 24.68. Sa comparaison avec 34.01 et 24.68 - 34.31 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CGGO sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CGGO a-t-elle été divisée ?
Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 33.84 et 12.73% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 33.84
- Ouverture
- 34.10
- Bid
- 34.01
- Ask
- 34.31
- Plus Bas
- 33.97
- Plus Haut
- 34.16
- Volume
- 1.654 K
- Changement quotidien
- 0.50%
- Changement Mensuel
- 5.69%
- Changement à 6 Mois
- 20.60%
- Changement Annuel
- 12.73%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8