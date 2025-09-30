- Übersicht
CGGO: Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro
Der Wechselkurs von CGGO hat sich für heute um 0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.93 bis zu einem Hoch von 34.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CGGO heute?
Die Aktie von Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro (CGGO) notiert heute bei 34.13. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.35% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 34.01 und das Handelsvolumen erreichte 1300. Das Live-Chart von CGGO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CGGO Dividenden?
Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro wird derzeit mit 34.13 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.13% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CGGO zu verfolgen.
Wie kaufe ich CGGO-Aktien?
Sie können Aktien von Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro (CGGO) zum aktuellen Kurs von 34.13 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 34.13 oder 34.43 platziert, während 1300 und 0.32% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CGGO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CGGO-Aktien?
Bei einer Investition in Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro müssen die jährliche Spanne 24.68 - 34.31 und der aktuelle Kurs 34.13 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 6.06% und 21.03%, bevor sie Orders zu 34.13 oder 34.43 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CGGO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Share Class?
Der höchste Kurs von Share Class (CGGO) im vergangenen Jahr lag bei 34.31. Innerhalb von 24.68 - 34.31 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 34.01 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Share Class?
Der niedrigste Kurs von Share Class (CGGO) im Laufe des Jahres betrug 24.68. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 34.13 und der Spanne 24.68 - 34.31 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CGGO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CGGO statt?
Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 34.01 und 13.13% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.01
- Eröffnung
- 34.02
- Bid
- 34.13
- Ask
- 34.43
- Tief
- 33.93
- Hoch
- 34.13
- Volumen
- 1.300 K
- Tagesänderung
- 0.35%
- Monatsänderung
- 6.06%
- 6-Monatsänderung
- 21.03%
- Jahresänderung
- 13.13%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8