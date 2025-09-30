クォートセクション
通貨 / CGGO
CGGO: Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro

34.02 USD 0.01 (0.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CGGOの今日の為替レートは、0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり33.93の安値と34.07の高値で取引されました。

Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Groダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CGGO株の現在の価格は？

Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Groの株価は本日34.02です。0.03%内で取引され、前日の終値は34.01、取引量は520に達しました。CGGOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Groの株は配当を出しますか？

Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Groの現在の価格は34.02です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.76%やUSDにも注目します。CGGOの動きはライブチャートで確認できます。

CGGO株を買う方法は？

Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Groの株は現在34.02で購入可能です。注文は通常34.02または34.32付近で行われ、520や0.00%が市場の動きを示します。CGGOの最新情報はライブチャートで確認できます。

CGGO株に投資する方法は？

Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Groへの投資では、年間の値幅24.68 - 34.31と現在の34.02を考慮します。注文は多くの場合34.02や34.32で行われる前に、5.72%や20.64%と比較されます。CGGOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Share Classの株の最高値は？

Share Classの過去1年の最高値は34.31でした。24.68 - 34.31内で株価は大きく変動し、34.01と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Groのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Share Classの株の最低値は？

Share Class(CGGO)の年間最安値は24.68でした。現在の34.02や24.68 - 34.31と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CGGOの動きはライブチャートで確認できます。

CGGOの株式分割はいつ行われましたか？

Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Groは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.01、12.76%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
33.93 34.07
1年のレンジ
24.68 34.31
以前の終値
34.01
始値
34.02
買値
34.02
買値
34.32
安値
33.93
高値
34.07
出来高
520
1日の変化
0.03%
1ヶ月の変化
5.72%
6ヶ月の変化
20.64%
1年の変化
12.76%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8