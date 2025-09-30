CGGO: Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro
今日CGGO汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点33.96和高点34.07进行交易。
关注Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CGGO股票今天的价格是多少？
Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro股票今天的定价为34.01。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为34.01，交易量达到178。CGGO的实时价格图表显示了这些更新。
Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro股票是否支付股息？
Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro目前的价值为34.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.73%和USD。实时查看图表以跟踪CGGO走势。
如何购买CGGO股票？
您可以以34.01的当前价格购买Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro股票。订单通常设置在34.01或34.31附近，而178和-0.03%显示市场活动。立即关注CGGO的实时图表更新。
如何投资CGGO股票？
投资Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro需要考虑年度范围24.68 - 34.31和当前价格34.01。许多人在以34.01或34.31下订单之前，会比较5.69%和。实时查看CGGO价格图表，了解每日变化。
Share Class股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Share Class的最高价格是34.31。在24.68 - 34.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro的绩效。
Share Class股票的最低价格是多少？
Share Class（CGGO）的最低价格为24.68。将其与当前的34.01和24.68 - 34.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGGO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CGGO股票是什么时候拆分的？
Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.01和12.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.01
- 开盘价
- 34.02
- 卖价
- 34.01
- 买价
- 34.31
- 最低价
- 33.96
- 最高价
- 34.07
- 交易量
- 178
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 5.69%
- 6个月变化
- 20.60%
- 年变化
- 12.73%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8