货币 / CGGO
CGGO: Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro

34.01 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CGGO汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点33.96和高点34.07进行交易。

关注Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CGGO股票今天的价格是多少？

Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro股票今天的定价为34.01。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为34.01，交易量达到178。CGGO的实时价格图表显示了这些更新。

Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro股票是否支付股息？

Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro目前的价值为34.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.73%和USD。实时查看图表以跟踪CGGO走势。

如何购买CGGO股票？

您可以以34.01的当前价格购买Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro股票。订单通常设置在34.01或34.31附近，而178和-0.03%显示市场活动。立即关注CGGO的实时图表更新。

如何投资CGGO股票？

投资Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro需要考虑年度范围24.68 - 34.31和当前价格34.01。许多人在以34.01或34.31下订单之前，会比较5.69%和。实时查看CGGO价格图表，了解每日变化。

Share Class股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Share Class的最高价格是34.31。在24.68 - 34.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro的绩效。

Share Class股票的最低价格是多少？

Share Class（CGGO）的最低价格为24.68。将其与当前的34.01和24.68 - 34.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGGO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CGGO股票是什么时候拆分的？

Capital Group Global Growth Equity ETF Capital Group Global Gro历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.01和12.73%中可见。

日范围
33.96 34.07
年范围
24.68 34.31
前一天收盘价
34.01
开盘价
34.02
卖价
34.01
买价
34.31
最低价
33.96
最高价
34.07
交易量
178
日变化
0.00%
月变化
5.69%
6个月变化
20.60%
年变化
12.73%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8