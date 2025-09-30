- Visão do mercado
BWTG: ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF
A taxa do BWTG para hoje mudou para 0.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 37.87 e o mais alto foi 37.87.
Veja a dinâmica do par de moedas ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BWTG hoje?
Hoje ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF (BWTG) está avaliado em 37.87. O instrumento é negociado dentro de 0.77%, o fechamento de ontem foi 37.58, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BWTG em tempo real.
As ações de ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF pagam dividendos?
Atualmente ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF está avaliado em 37.87. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.73% e USD. Monitore os movimentos de BWTG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BWTG?
Você pode comprar ações de ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF (BWTG) pelo preço atual 37.87. Ordens geralmente são executadas perto de 37.87 ou 38.17, enquanto 4 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BWTG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BWTG?
Investir em ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF envolve considerar a faixa anual 31.16 - 38.11 e o preço atual 37.87. Muitos comparam 2.21% e 9.61% antes de enviar ordens em 37.87 ou 38.17. Estude as mudanças diárias de preço de BWTG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Brendan Wood TopGun ETF?
O maior preço de Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) no último ano foi 38.11. As ações oscilaram bastante dentro de 31.16 - 38.11, e a comparação com 37.58 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Brendan Wood TopGun ETF?
O menor preço de Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) no ano foi 31.16. A comparação com o preço atual 37.87 e 31.16 - 38.11 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BWTG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BWTG?
No passado ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 37.58 e 10.73% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 37.58
- Open
- 37.87
- Bid
- 37.87
- Ask
- 38.17
- Low
- 37.87
- High
- 37.87
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 0.77%
- Mudança mensal
- 2.21%
- Mudança de 6 meses
- 9.61%
- Mudança anual
- 10.73%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8