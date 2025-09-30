- Übersicht
BWTG: ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF
Der Wechselkurs von BWTG hat sich für heute um 0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.87 bis zu einem Hoch von 37.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BWTG heute?
Die Aktie von ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF (BWTG) notiert heute bei 37.87. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.77% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 37.58 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von BWTG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BWTG Dividenden?
ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF wird derzeit mit 37.87 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.73% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BWTG zu verfolgen.
Wie kaufe ich BWTG-Aktien?
Sie können Aktien von ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF (BWTG) zum aktuellen Kurs von 37.87 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 37.87 oder 38.17 platziert, während 4 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BWTG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BWTG-Aktien?
Bei einer Investition in ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF müssen die jährliche Spanne 31.16 - 38.11 und der aktuelle Kurs 37.87 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.21% und 9.61%, bevor sie Orders zu 37.87 oder 38.17 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BWTG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Brendan Wood TopGun ETF?
Der höchste Kurs von Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) im vergangenen Jahr lag bei 38.11. Innerhalb von 31.16 - 38.11 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 37.58 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Brendan Wood TopGun ETF?
Der niedrigste Kurs von Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) im Laufe des Jahres betrug 31.16. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 37.87 und der Spanne 31.16 - 38.11 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BWTG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BWTG statt?
ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 37.58 und 10.73% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.58
- Eröffnung
- 37.87
- Bid
- 37.87
- Ask
- 38.17
- Tief
- 37.87
- Hoch
- 37.87
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 0.77%
- Monatsänderung
- 2.21%
- 6-Monatsänderung
- 9.61%
- Jahresänderung
- 10.73%
