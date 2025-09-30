- Aperçu
BWTG: ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF
Le taux de change de BWTG a changé de 0.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.87 et à un maximum de 37.87.
Suivez la dynamique ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BWTG aujourd'hui ?
L'action ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF est cotée à 37.87 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.77%, a clôturé hier à 37.58 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de BWTG présente ces mises à jour.
L'action ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF verse-t-elle des dividendes ?
ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF est actuellement valorisé à 37.87. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.73% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BWTG.
Comment acheter des actions BWTG ?
Vous pouvez acheter des actions ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF au cours actuel de 37.87. Les ordres sont généralement placés à proximité de 37.87 ou de 38.17, le 4 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BWTG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BWTG ?
Investir dans ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 31.16 - 38.11 et le prix actuel 37.87. Beaucoup comparent 2.21% et 9.61% avant de passer des ordres à 37.87 ou 38.17. Consultez le graphique du cours de BWTG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Brendan Wood TopGun ETF ?
Le cours le plus élevé de Brendan Wood TopGun ETF l'année dernière était 38.11. Au cours de 31.16 - 38.11, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 37.58 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Brendan Wood TopGun ETF ?
Le cours le plus bas de Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) sur l'année a été 31.16. Sa comparaison avec 37.87 et 31.16 - 38.11 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BWTG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BWTG a-t-elle été divisée ?
ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 37.58 et 10.73% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 37.58
- Ouverture
- 37.87
- Bid
- 37.87
- Ask
- 38.17
- Plus Bas
- 37.87
- Plus Haut
- 37.87
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- 0.77%
- Changement Mensuel
- 2.21%
- Changement à 6 Mois
- 9.61%
- Changement Annuel
- 10.73%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8