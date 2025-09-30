- Panoramica
BWTG: ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF
Il tasso di cambio BWTG ha avuto una variazione del 0.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.87 e ad un massimo di 37.87.
Segui le dinamiche di ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BWTG oggi?
Oggi le azioni ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF sono prezzate a 37.87. Viene scambiato all'interno di 0.77%, la chiusura di ieri è stata 37.58 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BWTG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF pagano dividendi?
ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF è attualmente valutato a 37.87. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.73% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BWTG.
Come acquistare azioni BWTG?
Puoi acquistare azioni ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF al prezzo attuale di 37.87. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 37.87 o 38.17, mentre 4 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BWTG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BWTG?
Investire in ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF implica considerare l'intervallo annuale 31.16 - 38.11 e il prezzo attuale 37.87. Molti confrontano 2.21% e 9.61% prima di effettuare ordini su 37.87 o 38.17. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BWTG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Brendan Wood TopGun ETF?
Il prezzo massimo di Brendan Wood TopGun ETF nell'ultimo anno è stato 38.11. All'interno di 31.16 - 38.11, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 37.58 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Brendan Wood TopGun ETF?
Il prezzo più basso di Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) nel corso dell'anno è stato 31.16. Confrontandolo con gli attuali 37.87 e 31.16 - 38.11 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BWTG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BWTG?
ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 37.58 e 10.73%.
- Chiusura Precedente
- 37.58
- Apertura
- 37.87
- Bid
- 37.87
- Ask
- 38.17
- Minimo
- 37.87
- Massimo
- 37.87
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.77%
- Variazione Mensile
- 2.21%
- Variazione Semestrale
- 9.61%
- Variazione Annuale
- 10.73%
