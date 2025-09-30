- Обзор рынка
BWTG: ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF
Курс BWTG за сегодня изменился на 0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.87, а максимальная — 37.87.
Следите за динамикой ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BWTG сегодня?
ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF (BWTG) сегодня оценивается на уровне 37.87. Инструмент торгуется в пределах 0.77%, вчерашнее закрытие составило 37.58, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BWTG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF?
ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF в настоящее время оценивается в 37.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.73% и USD. Отслеживайте движения BWTG на графике в реальном времени.
Как купить акции BWTG?
Вы можете купить акции ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF (BWTG) по текущей цене 37.87. Ордера обычно размещаются около 37.87 или 38.17, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BWTG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BWTG?
Инвестирование в ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF предполагает учет годового диапазона 31.16 - 38.11 и текущей цены 37.87. Многие сравнивают 2.21% и 9.61% перед размещением ордеров на 37.87 или 38.17. Изучайте ежедневные изменения цены BWTG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Brendan Wood TopGun ETF?
Самая высокая цена Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) за последний год составила 38.11. Акции заметно колебались в пределах 31.16 - 38.11, сравнение с 37.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Brendan Wood TopGun ETF?
Самая низкая цена Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) за год составила 31.16. Сравнение с текущими 37.87 и 31.16 - 38.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BWTG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BWTG?
В прошлом ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.58 и 10.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.58
- Open
- 37.87
- Bid
- 37.87
- Ask
- 38.17
- Low
- 37.87
- High
- 37.87
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.77%
- Месячное изменение
- 2.21%
- 6-месячное изменение
- 9.61%
- Годовое изменение
- 10.73%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8