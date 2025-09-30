报价部分
BWTG: ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF

37.87 USD 0.29 (0.77%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BWTG汇率已更改0.77%。当日，交易品种以低点37.87和高点37.87进行交易。

关注ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BWTG股票今天的价格是多少？

ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF股票今天的定价为37.87。它在0.77%范围内交易，昨天的收盘价为37.58，交易量达到4。BWTG的实时价格图表显示了这些更新。

ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF股票是否支付股息？

ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF目前的价值为37.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.73%和USD。实时查看图表以跟踪BWTG走势。

如何购买BWTG股票？

您可以以37.87的当前价格购买ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF股票。订单通常设置在37.87或38.17附近，而4和0.00%显示市场活动。立即关注BWTG的实时图表更新。

如何投资BWTG股票？

投资ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF需要考虑年度范围31.16 - 38.11和当前价格37.87。许多人在以37.87或38.17下订单之前，会比较2.21%和。实时查看BWTG价格图表，了解每日变化。

Brendan Wood TopGun ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Brendan Wood TopGun ETF的最高价格是38.11。在31.16 - 38.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF的绩效。

Brendan Wood TopGun ETF股票的最低价格是多少？

Brendan Wood TopGun ETF（BWTG）的最低价格为31.16。将其与当前的37.87和31.16 - 38.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BWTG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BWTG股票是什么时候拆分的？

ETF Opportunities Trust Brendan Wood TopGun Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.58和10.73%中可见。

日范围
37.87 37.87
年范围
31.16 38.11
前一天收盘价
37.58
开盘价
37.87
卖价
37.87
买价
38.17
最低价
37.87
最高价
37.87
交易量
4
日变化
0.77%
月变化
2.21%
6个月变化
9.61%
年变化
10.73%
